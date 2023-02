Aus­schrei­bung



Sie sind oder waren selbst­stän­dig tätig, haben eine Behin­de­rung und möch­ten Ihre Erfah­run­gen wei­ter­ge­ben, indem Sie Grün­dungs­in­ter­es­sier­te mit Behin­de­rung dabei unter­stüt­zen, ihre Geschäfts­idee zu ent­wickeln und umzu­set­zen?



Dann sind Sie im neu­en Men­to­ring-Pro­gramm BES­SER des Hil­de­gar­dis-Ver­eins rich­tig. Wer­den Sie Mentor*in!



Für die Dau­er eines Jah­res bil­den Sie und ein/​e Absolvent*in mit Behin­de­rung ( Men­tee ) eines von 15 soge­nann­ten Tandems.

Über ver­schie­de­ne di gita­le Kanä­le tau­schen Sie sich ein­mal im Monat mit Ihrer/​m Men­tee zu The­men aus:

o Was muss ich mit­brin­gen, um erfolg­reich zu grün­den?

o Ist mei­ne Geschäfts­idee umsetz­bar?

o Wie erstel­le ich einen Busi­ness­plan und eine Marktanalyse?

Drei zen­tra­le Grup­pen­ver­anst alt­ung en (á zwei Tage) bie­ten Ihnen die Mög­lich­keit, sic h auch mit den ande­ren Pro­gramm - Teil­neh­men­den aus­zu­tau­schen, Ihre Netz­wer­ke aus­zu­bau­en sowie in Trai­nings, Work­shops, und Vor­trä­gen selbst noch etwas zu lernen.

Alle ent ste­hen­den Unko­sten (z.B. Fahrt­ko­sten, Semi­nar­ko­sten) wer­den erstat­tet .

Das Men­to­ring - Pro­gramm ist Teil des Pro­jek­tes „Bar­rie­re­frei Exi­stenz­grün­den. Selbst­stän­dig und erfolg­reich im Erwerbs­le­ben mit Behin­de­rung“ (BES­SER).

Der 2. Durch­gang des Men­to­ring-Pro­gramms star­tet im Juni 2023.

Auf­takt­tref­fen: 30. Juni – 01. Juli 2023 (in Prä­senz)

Halt­zeit­tref­fen: Dezem­ber 2023 (via Zoom)

Abschluss­tref­fen: Juni 2024 (via Zoom)



Sie möch­ten dabei sein? Wir freu­en uns über Ihr Inter­es­se. Bit­te sen­den Sie Ihre Bewer­bungs­un­ter­la­gen – den Pro­fil­bo­gen (s. Web­site www​.hil​de​gar​dis​-ver​ein​.de/​b​e​s​s​e​r​.​h​tml) – per Post oder E-Mail an den

Hil­de­gar­dis-Ver­ein e.V.

Pro­jekt­ko­or­di­na­to­rin Dr. Ursu­la Saut­ter

Wit­tels­ba­cher­ring 9

53115 Bonn

E-Mail: sautter@hildegardis-ver​ein​.de

Tel.: 0228/90871530

Noch Fra­gen? Wir beant­wor­ten sie gern!

Bewer­bungs­schluss ist der 15. März 2023