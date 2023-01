Das neue Pro­gramm­heft der Volks­hoch­schu­le Bay­reuth für das Früh­jahrs- und Som­mer­se­me­ster ist fer­tig. Es erscheint in gedruck­ter Form am Frei­tag, 3. Febru­ar. Die Hef­te lie­gen an zahl­rei­chen Ver­teil­stel­len im Stadt­ge­biet aus. Das Pro­gramm ist dann auch online unter www​.vhs​-bay​reuth​.de abruf­bar. Die Kur­se des Som­mer­se­me­sters, das Anfang März beginnt, legen wie gewohnt einen Schwer­punkt auf Spra­chen, aber auch auf regio­na­le Kul­tur und Geschich­te. Auch im 104. Jahr ihres Bestehens bie­tet die Volks­hoch­schu­le Bay­reuth ein gewohnt brei­tes Ange­bot der Wis­sens­ver­mitt­lung für Jung und Alt. Hier­bei spie­len tra­di­tio­nell die Spra­chen eine beson­de­re Rol­le: Kur­se in ins­ge­samt 18 Fremd­spra­chen fin­den sich im neu­en Seme­ster­pro­gramm. Aber auch dar­über hin­aus bie­tet es vie­le Mög­lich­kei­ten, neue Wis­sens­wel­ten zu ent­decken – sei es durch Koch­kur­se mit Fokus auf inter­na­tio­na­ler Küche oder Vor­trä­ge, zum Bei­spiel über Alba­ni­en oder zum Ara­bi­schen Frühling.

Ab Ende März liegt mit dem Main Fluss­Film­Fest, das sich einen Monat lang mit dem Main als Lebens­ader der Stadt beschäf­tigt, ein wei­te­rer Seme­ster­schwer­punkt auf regio­na­ler Kul­tur und Geschich­te. Neben Besich­ti­gun­gen gibt es Wan­de­run­gen und einen mär­chen­haf­ten Poe­sie­tag. Histo­risch geht es im Som­mer­se­me­ster zurück in die Zeit der Mark­gra­fen­kul­tur. Ein mytho­lo­gi­scher Stadt­spa­zier­gang bringt außer­dem den Teil­neh­men­den die Bedeu­tung der Sta­tu­en im Hof­gar­ten näher und im Tier­park Röh­ren­see fin­den gleich mehr­fach zoo­lo­gisch-bota­ni­sche Füh­run­gen für Groß und Klein statt.

Der Blick ins neue vhs-Pro­gramm lohnt sich daher für alle, die Spaß an Wis­sens­er­werb haben. Aber auch die­je­ni­gen, die Lust auf die Ver­mitt­lung ihres eige­nen Wis­sens haben, sind bei der vhs herz­lich will­kom­men: Das Team der Volks­hoch­schu­le ist stän­dig auf der Suche nach neu­en Kurs­lei­tun­gen. Inter­es­sier­te kön­nen sich dort ger­ne melden.

Das Pro­gramm­heft liegt im Stadt­ge­biet aus und ist unter www​.vhs​bay​reuth​.de zu fin­den. Anmel­dun­gen sind ab Febru­ar mög­lich. Die Kur­se star­ten ab 6. März.