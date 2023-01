Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Eis­plat­te fällt von Last­wa­gen und beschä­digt Auto

EBERS­DORF B. COBURG, LKR. COBURG. Einen Sach­scha­den von meh­re­ren hun­dert Euro ver­ur­sach­te am Mon­tag­mor­gen eine von einem Last­wa­gen her­ab­ge­fal­le­ne Eis­plat­te am Auto eines 31-Jährigen.

Der Renault-Fah­rer war gegen 9 Uhr mit sei­nem Fahr­zeug auf der Bun­des­stra­ße B303 auf Höhe Ebers­dorf unter­wegs als von einem Last­wa­gen im Gegen­ver­kehr eine Eis­plat­te zu Boden stürz­te und den lin­ken Sei­ten­spie­gel des Autos beschä­dig­te. Den Sach­scha­den schät­zen die Poli­zi­sten auf 300 Euro.

Die Beam­ten ermit­teln wegen uner­laub­ten Ent­fer­nen vom Unfall­ort und bit­ten unter der Tel.-Nr. 09561/645–0 um Hin­wei­se zum ver­ur­sa­chen­den Lastwagen.

Über­fall am Hof­gar­ten – Zeu­gen gesucht

COBURG. Am Mon­tag­abend kam es am Cobur­ger Hof­gar­ten zu einem Raub­über­fall. Drei Unbe­kann­te stah­len einem Mann eine hohe Sum­me Bar­geld. Die Kri­po Coburg ermittelt.

Am Mon­tag­abend, gegen 20.15 Uhr, war ein 23-jäh­ri­ger Cobur­ger auf dem Weg vom Hof­gar­ten in Rich­tung Innen­stadt. Als er den Schloss­platz über­que­ren woll­te, über­rasch­ten ihn bei den Arka­den drei unbe­kann­te Män­ner. Sie lie­ßen dem 23-Jäh­ri­gen kei­ne Chan­ce und ver­pass­ten ihm eine Viel­zahl an Schlä­gen und Trit­ten. Als der Mann wehr­los am Boden lag, ent­ris­sen ihm die Täter sei­ne schwar­ze Lap­top-Tasche. Dar­in befand sich Bar­geld in vier­stel­li­ger Höhe. Anschlie­ßend ver­schwan­den die drei wie­der uner­kannt in der Dun­kel­heit. Zur Behand­lung sei­ner, zum Glück, nur leich­ten Ver­let­zun­gen brach­te eine Besat­zung des Ret­tungs­dien­stes den jun­gen Mann vor­über­ge­hend in ein Krankenhaus.

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg bit­tet um Ihre Mit­hil­fe bei der Suche nach den Tätern:

Haben Sie am Don­ners­tag­abend gegen 20.15 Uhr im Bereich des Cobur­ger Hofgartens/​Schlossplatz ver­däch­ti­ge Per­so­nen gese­hen oder sonst ver­däch­ti­ge Wahr­neh­mun­gen gemacht?

Hel­fen Sie mit und mel­den sich bei der Cobur­ger Kri­mi­nal­po­li­zei unter der Tel.-Nr. 09561/6450.

Gar­ten­ge­rä­te von hohem Wert gestoh­len – Zeugenaufruf

NEU­STADT B. COBURG, LKR. COBURG. Am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de bra­chen Unbe­kann­te in die Lager­hal­le eines Land­ma­schi­nen­händ­lers im Orts­teil Fürth am Berg ein und stah­len zahl­rei­che Gar­ten­ge­rä­te. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg bit­tet um Hinweise.

Im Zeit­raum von Sams­tag, 28.01.23 um 17.30 Uhr, bis Mon­tag­mor­gen, 30.01.23 um 7.15 Uhr, bra­chen unbe­kann­te Täter in die Lager­hal­le eines Land­ma­schi­nen­händ­lers ein. Im Neu­stadter Orts­teil Fürth am Berg, in der Stra­ße „Allee“, ver­such­ten sich die Täter zunächst an der Haupt­ein­gangs­tü­re des Büro­ge­bäu­des, schei­ter­ten dort aber an dem ver­bau­ten Ein­bruchs­schutz. Doch dann mach­ten sie sich an die Lager­hal­le auf der gegen­über­lie­gen­den Stra­ßen­sei­te und waren erfolg­reich. Gewalt­sam ver­schaff­ten sie sich Zutritt und stah­len dar­aus zahl­rei­che Rasen­mä­her, Rei­ni­gungs­ma­schi­nen, Motor­sen­sen und wei­te­re Akku-Gar­ten­ge­rä­te. Das Die­bes­gut hat­te einen Gesamt­wert von meh­re­ren zehn­tau­send Euro.

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg sucht nun Zeu­gen des Einbruchs:

Wer hat am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de unge­wöhn­li­che Wahr­neh­mun­gen in der „Allee“ in Neu­stadt bei Coburg gemacht? Sehr wahr­schein­lich han­del­te es sich um meh­re­re Täter, wel­che die Maschi­nen in einem grö­ße­ren Trans­port­fahr­zeug oder Lkw abtrans­por­tiert hatten.

Hin­wei­se geben Sie bit­te an die Kri­mi­nal­po­li­zei in Coburg unter der Tel.-Nr. 09561/6450.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Mofa­fah­rer unter Drogen

Kronach/​Pla­ners­gut. Am Mon­tag­nach­mit­tag kon­trol­lier­te eine Strei­fe der Poli­zei­in­spek­ti­on Kro­nach einen Mofa-Fah­rer auf der KC 12 von Vog­ten­dorf in Fahrt­rich­tung Fisch­bach. Der 60-jäh­ri­ge Kro­na­cher räum­te dabei den Kon­sum von Betäu­bungs­mit­teln ein, was sich durch einen Dro­gen­test bestä­tig­te. Er muss­te die Beam­ten des­halb ins Kran­ken­haus zu einer Blut­ent­nah­me beglei­ten und sei­ne Fahr­zeug­schlüs­sel erst ein­mal abge­ben. Den Mofa­fah­rer erwar­tet nun eine Anzei­ge u.a. nach dem Straßenverkehrsgesetz.