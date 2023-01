Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Laden­dieb­stäh­le

BAM­BERG. Am Mon­tag wur­de die Bam­ber­ger Poli­zei über ins­ge­samt vier Laden­dieb­stäh­le im Stadt­ge­biet infor­miert. Es wur­den fünf Män­ner und eine Frau beim Dieb­stahl von Lebens­mit­teln und Alko­hol im Gesamt­wert von etwa 62 Euro ertappt. Sie müs­sen sich alle samt wegen Laden­dieb­stahls straf­recht­lich verantworten.

Teu­res E‑Bike gestohlen

BAM­BERG. Bereits am ver­gan­ge­nen Sams­tag zwi­schen 14.30 Uhr und 20.10 Uhr wur­de ein schwar­zes Cube-E-Bike, das vor einem Ein­kaufs­cen­ter An der Brei­ten­au ver­sperrt abge­stellt war, gestoh­len. Das Fahr­rad hat einen Zeit­wert von etwa 3750 Euro, wes­halb die PI Bam­berg-Stadt Täter­hin­wei­se entgegennimmt.

Dieb­stahl aus unver­sperr­ten VW Polo

BAM­BERG. Am Sams­tag zwi­schen 19.00 Uhr und 19.30 Uhr wur­de aus einem unver­schlos­se­nen VW Polo, der in der Luit­pold­stra­ße geparkt war, ein Ruck­sack gestoh­len. Dar­in befan­den sich Scheck­kar­ten, Aus­weis­pa­pie­re und per­sön­li­che Gegen­stän­de, die teil­wei­se am Fol­ge­tag in Tat­ort­nä­he wie­der auf­ge­fun­den wur­den. Der Ent­wen­dungs­scha­den beläuft sich auf einen drei­stel­li­gen Geldbetrag.

Schau­fen­ster­schei­be mit Graf­fi­ti beschmiert

BAM­BERG. Am Mon­tag­nach­mit­tag gegen 16.00 Uhr wur­de ein Mann in der Inne­ren Löwen­stra­ße dabei beob­ach­tet, wie er in Beglei­tung eines wei­te­ren Man­nes und einer Frau die Schau­fen­ster­schei­be im Innen­hof mit grau/​blauer Far­be beschmier­te. Die Poli­zei schätzt den Sach­scha­den auf etwa 250 Euro und nimmt unter Tel.: 0951/9129–210 Täter­hin­wei­se entgegen.

Ver­kehrs­un­fäl­le

BAM­BERG. Beim Rechts­ab­bie­gen von der Wei­ßen­burg­stra­ße in die Mem­mels­dor­fer Stra­ße miss­ach­te­te am Mon­tag­früh ein Mer­ce­des-Fah­rer die Vor­fahrt eines E‑Bike-Fah­rers. Bei­de Ver­kehrs­teil­neh­mer brem­sten ihre Fahr­zeu­ge ab, der Rad­fah­rer stürz­te dar­auf­hin und ver­letz­te sich leicht.

BAM­BERG. An der Kreu­zung Geisfel­der Stra­ße / Ber­li­ner Ring über­sah am Mon­tag­mit­tag, kurz vor 14.30 Uhr, ein Peu­geot-Fah­rer einen Rad­fah­rer, der dort den Rad­weg befuhr. Der 55-Jäh­ri­ge zog sich durch den Sturz eine gebro­che­ne Hand zu. Der Gesamt­sach­scha­den wird von der Poli­zei auf etwa 1000 Euro beziffert.

Unfall­fluch­ten

BAM­BERG. Zwi­schen Sonn­tag, 18.00 Uhr, und Mon­tag, 13.00 Uhr, wur­de am Kuni­gun­den­damm die Front­stoß­stan­ge eines dort abge­stell­ten brau­nen Ford Eco­s­port ange­fah­ren. An dem Fahr­zeug wur­de Sach­scha­den von etwa 1600 Euro ange­rich­tet, die Ver­ur­sa­che­rin flüch­te­te anschlie­ßend, konn­te aber schnell von der Poli­zei ermit­telt wer­den. Die 65-jäh­ri­ge Frau muss sich wegen Unfall­flucht verantworten.

18-Jäh­ri­ger hat­te Rausch­gift einstecken

BAM­BERG. Als am Mon­tag­mit­tag, kurz nach 12.30 Uhr, ein 18-jäh­ri­ger Mann in der Pro­me­na­de­stra­ße eine zivi­le Poli­zei­strei­fe erblick­te, wühl­te er auf­fäl­lig in sei­nen Taschen her­um. Bei der anschlie­ßen­den Kon­trol­le fan­den die Poli­zi­sten in einer Hosen­ta­sche sowie in einer mit­ge­führ­ten Umhän­ge­ta­sche eine gerin­ge Men­ge Mari­hua­na und ein Tabak-Rausch­gift-Gemisch. Die Betäu­bungs­mit­tel wur­den beschlagnahmt.

53-Jäh­ri­ger stand unter Drogeneinfluss

BAM­BERG. Am Mon­tag­abend gegen 23.15 Uhr miss­ach­te­te in der Zoll­ner­stra­ße / Am Hei­del­steig ein 53-jäh­ri­ger E‑S­coo­ter-Fah­rer das Rot­licht, wes­halb er von einer Poli­zei­strei­fe einer Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zo­gen wur­de. Hier­bei stell­ten die Beam­ten dro­gen­ty­pi­sche Aus­fall­erschei­nun­gen fest, wes­halb er sich einer Blut­ent­nah­me unter­zie­hen musste.

Schlä­ge­rei in der Sandstraße

BAM­BERG. Am Diens­tag­früh kurz vor 02.00 Uhr kam es in der Obe­ren Sand­stra­ße vor einer Gast­stät­te zu einer Schlä­ge­rei zwi­schen vier Män­nern. Ein 20-jäh­ri­ger wur­de von einem Mann mit einem schwarz/​weiß karier­ten Ober­teil am Boden lie­gend gegen den Kopf getre­ten. Zudem bekam sein Beglei­ter Faust­schlä­ge ins Gesicht ab. Die bei­den Angrei­fer, die etwa 20 Jah­re alt waren, bei­de ca. 180 cm groß waren und schwar­ze kur­ze Haa­re hat­ten, flüch­te­ten nach dem Angriff in Rich­tung Mar­kus­platz und konn­ten trotz einer sofort ein­ge­lei­te­ten Fahn­dung nicht mehr auf­ge­grif­fen wer­den. Die bei­den Geschä­dig­ten wur­den durch den Angriff glück­li­cher­wei­se nur leicht verletzt.

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bamberg

Aus Unacht­sam­keit hin­ten aufgefahren

Hall­stadt. Am Mon­tag­mor­gen über­sah ein 34-jäh­ri­ger Sko­da-Fah­rer auf der A70 in Rich­tung Bay­reuth, dass ein vor­aus­fah­ren­der Mer­ce­des mit 55-jäh­ri­gem Fah­rer ver­kehrs­be­dingt abbrem­ste und fuhr die­sem hin­ten auf. Die Betei­lig­ten blie­ben glück­li­cher­wei­se unver­letzt und konn­ten die Auto­bahn auch schnell ver­las­sen. Es ent­stand den­noch Sach­scha­den von ca. 20.000 Euro.

Hun­der­te Packun­gen Scho­ko­la­de gestohlen

Strul­len­dorf. Schlei­er­fahn­der kon­trol­lier­ten gegen Mon­tag­mit­tag einen Mer­ce­des, wel­cher auf der A73 in Rich­tung Nürn­berg unter­wegs war. Ermitt­lun­gen beim 39-jäh­ri­gen Fah­rer erga­ben, dass die­ser schon mehr­fach ver­schie­den­ste Scho­ko­la­de in grö­ße­rer Stück­zahl (immer meh­re­re hun­dert Packun­gen) gestoh­len hat­te. Auch dies­mal wur­den die Beam­ten fün­dig und stell­ten 170 Packun­gen Mar­ken­pra­li­nen sicher, wel­che offen­sicht­lich aus ver­schie­de­nen Ver­brau­cher­märk­ten zusam­men­ge­stoh­len wurden.

Mer­ce­des muss­te zwangs­ent­stem­pelt werden

Hirschaid. Bei der Kon­trol­le eines Mer­ce­des, wel­cher am Mon­tag­nach­mit­tag auf der A73 in Rich­tung Nürn­berg unter­wegs war, stell­ten Schlei­er­fahn­der fest, dass das Auto auf­grund feh­len­den Ver­si­che­rungs­schut­zes zur Zwangs­ent­stem­pe­lung aus­ge­schrie­ben war. Somit war die Fahrt für den 40-jäh­ri­gen Fah­rer been­det und der Mer­ce­des wur­de still­ge­legt. Zudem muss­te ein Straf­ver­fah­ren wegen Fah­rens ohne Ver­si­che­rungs­schutz eröff­net werden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Ver­kehrs­un­fall

Ober­tru­bach. Mon­tag­nach­mit­tag befuhr eine Renault-Fah­re­rin die Bun­des­stra­ße B 2 in Rich­tung Peg­nitz. Auf­grund Glät­te, ein­set­zen­den Schnee­fall und nicht ange­pass­ter Geschwin­dig­keit kam sie im Kur­ven­be­reich nach der Neu­dor­fer Höhe mit ihrem Pkw nach links von der Fahr­bahn ab und fuhr in den Gra­ben. Die 41-Jäh­ri­ge wur­de bei dem Ver­kehrs­un­fall leicht ver­letzt mit dem ASB ins Kran­ken­haus gebracht. Es ent­stand ein Gesamt­sach­scha­den von 3.100 Euro.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Unfall­fluch­ten

Forch­heim. Im Zeit­raum vom 01.01.2023 bis 28.01.2023 wur­den in der Äuße­ren Nürn­ber­ger Stra­ße der Zaun einer Gärt­ne­rei und ein Ver­kehrs­schild ange­fah­ren und beschä­digt. Der Scha­den beläuft sich auf ca. 900 EUR. Wer kann Hin­wei­se zum Ver­ur­sa­cher geben? (Tel. 09191/7090–0, Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim)

Dieb­stäh­le

Forch­heim. In der Zeit vom 23.01.2023, 17:30 Uhr, bis 24.01.2023, 07:30 Uhr, wur­de am Bahn­hofs­platz in Forch­heim ein abge­sperr­tes Kin­der­fahr­rad im Wert von ca. 180 EUR ent­wen­det. Zeu­gen wer­den gebe­ten sich an die Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim unter 09191/7090–0 zu wenden.

Son­sti­ges

Forch­heim. Wäh­rend einer Schul­ver­an­stal­tung am 25.01.2023 gerie­ten zwei Schü­ler in Streit, wobei der 15-jäh­ri­ge den 16-jäh­ri­gen einen Fin­ger umbog. Dadurch ent­stan­den dem Geschä­dig­ten Schmer­zen und er muss­te ärzt­lich behan­delt wer­den. Den jugend­li­chen Täter erwar­tet nun eine Anzei­ge wegen Kör­per­ver­let­zung. Die Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim hat hier­zu die Ermitt­lun­gen aufgenommen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Rund 30.000 Euro Sach­scha­den bei Verkehrsunfall

ALTEN­KUNST­ADT, LKR. LICH­TEN­FELS. Rund 30.000 Euro Sach­scha­den ist die Bilanz eines Ver­kehrs­un­falls, der sich am Mon­tag­mit­tag auf der Staats­stra­ße 2203, zwi­schen Isling und Burg­grub, ereig­ne­te. Ein 29-Jäh­ri­ger über­hol­te mit sei­nem Opel bei Über­hol­ver­bot zwei Fahr­zeu­ge und über­sah dabei, dass der an erster Stel­le fah­ren­de Klein­trans­por­ter nach links in Rich­tung Bau­hof abbog. Es kam zum Zusam­men­stoß der bei­den Autos, wobei der Opel in den angren­zen­den Acker geschleu­dert wur­de. Ver­letzt wur­de bei dem Unfall glück­li­cher­wei­se niemand.