Die Ener­gie­kri­se treibt die Heiz­ko­sten auf Rekord­hoch. Des­halb soll­te man sich über­le­gen, ob die eige­ne Hei­zungs­an­la­ge viel­leicht doch in die Jah­re gekom­men ist und erneu­ert wer­den soll­te. Eigen­heim­be­sit­zer erhal­ten Zuschüs­se von bis zu 40 Pro­zent, wenn sie eine alte Öl- oder Gas­hei­zung bei­spiels­wei­se durch eine Wär­me­pum­pen­an­la­ge erset­zen. Ein­zel­hei­ten zu den maß­geb­li­chen För­der­pro­gram­men erfah­ren Bür­ge­rin­nen und Bür­ger bei den kosten­lo­sen Ener­gie­be­ra­tun­gen am 7. und am 22. Febru­ar 2023 im Landratsamt.

Ihre Hei­zung im Kel­ler tut schon seit eini­gen Jahr­zehn­ten ihren Dienst? Dann ver­braucht die Anla­ge sehr wahr­schein­lich unnö­tig viel Ener­gie. Das ver­ur­sacht hohe CO2-Emis­sio­nen und Sie geben mehr Geld fürs Hei­zen aus als eigent­lich nötig. Abhil­fe schafft der Ein­bau einer ener­gie­ef­fi­zi­en­te­ren Heiz­tech­no­lo­gie. Breit ist hier­bei die Palet­te an Hei­zungs­an­la­gen auf der Basis erneu­er­ba­rer Ener­gien: von Wär­me­pum­pen­an­la­gen über Scheitholz‑, Hack­schnit­zel- oder Pel­let­kes­seln bis hin zu Solar­kol­lek­tor­an­la­gen und Brenn­stoff­zel­len­hei­zun­gen. Hohe Zuschüs­se sen­ken die Anschaf­fungs­ko­sten deut­lich. Sie ver­sor­gen Ihre Immo­bi­lie zuver­läs­sig und kosten­gün­stig mit Wär­me und Warm­was­ser – und punk­ten gleich­zei­tig im Hin­blick auf Umwelt- und Klimaschutz.

Die näch­sten Ener­gie­be­ra­tun­gen fin­den am Diens­tag, 7. Febru­ar 2023, und am Mitt­woch, 22. Febru­ar 2023, jeweils von 12 bis 17 Uhr im Land­rats­amt Lich­ten­fels statt. Eine vor­he­ri­ge Anmel­dung ist zwin­gend erfor­der­lich. Nähe­re Ein­zel­hei­ten sowie einen Ter­min zur Bür­ger­be­ra­tung erhal­ten inter­es­sier­te Bür­ge­rin­nen und Bür­ger im Umwelt­zen­trum des Land­rats­am­tes unter der Tele­fon­num­mer 09571/18–9050. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen gibt es auch auf der Home­page der „Son­nen­ta­ge“ unter www​.lich​ten​fel​ser​-son​nen​ta​ge​.de.