Die Beruf­li­che Schu­le 10 (B10) infor­miert über die Aus­bil­dung zur Erzie­he­rin oder zum Erzie­her in Teil­zeit am Mitt­woch, 15. Febru­ar 2023, ab 10 Uhr im Schul­haus, Am Fern­mel­de­turm 3. Die Teil­zeit-Aus­bil­dung dau­ert vier Jah­re und rich­tet sich vor allem an Men­schen mit einem berech­tig­ten Inter­es­se an einer Berufs­aus­bil­dung in Teil­zeit, wie Per­so­nen, die klei­ne Kin­der erzie­hen oder Ange­hö­ri­ge pfle­gen. Der Unter­richts­um­fang beträgt 20 Wochen­stun­den. Der Unter­richt beginnt um 8.45 Uhr. Ein Pra­xis­tag pro Woche ermög­licht Erfah­run­gen in unter­schied­li­chen Arbeits­fel­dern. Der Unter­richt in der Fach­aka­de­mie für Sozi­al­päd­ago­gik der B10 lie­fert theo­re­ti­sche und fach­prak­ti­sche Grund­la­gen, um in ver­schie­de­nen sozi­al­päd­ago­gi­schen Arbeits­fel­dern, in mul­ti­pro­fes­sio­nel­len Teams und in Zusam­men­ar­beit mit Eltern tätig zu sein.