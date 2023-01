Ober­bür­ger­mei­ster Mar­cus König lädt die Bewoh­ne­rin­nen und Bewoh­ner der Stadt­tei­le Eibach, Gebers­dorf, Hafen, Neu­rö­then­bach, Röthen­bach bei Schwein­au und Maiach zu einer Bür­ger­ver­samm­lung ein. Sie fin­det statt am Diens­tag, 14. Febru­ar 2023, um 19.30 Uhr in der Turn­hal­le der Hele­ne-von-For­ster-Grund­schu­le, Am Röthen­ba­cher Land­gra­ben 65.

Infor­ma­tio­nen zu aktu­el­len Pro­jek­ten und Pla­nun­gen aus dem Stadt­teil, die wäh­rend der Ver­an­stal­tung in einer Mul­ti­me­dia-Prä­sen­ta­ti­on gezeigt wer­den, sind ab dem Tag der Bür­ger­ver­samm­lung im Inter­net unter buer​ger​ver​samm​lung​.nuern​berg​.de abrufbar.

Kin­der berich­ten aus ihrem Stadtteil

Vor der Bür­ger­ver­samm­lung fin­det am sel­ben Tag und Ort von 14.30 bis cir­ca 16.15 Uhr eine Kin­der­ver­samm­lung statt. Mäd­chen und Jun­gen im Alter von 6 bis 14 Jah­ren sind herz­lich ein­ge­la­den, ihre Mei­nung und ihre Wün­sche zu ihrer Lebens­si­tua­ti­on im Stadt­teil vor­zu­tra­gen. Fach­leu­te aus Ver­wal­tung und Poli­tik ste­hen als Gesprächs­part­ner zur Ver­fü­gung. Über die Bei­trä­ge der Kin­der berich­tet die Vor­sit­zen­de der Kin­der­kom­mis­si­on zu Beginn der Bür­ger­ver­samm­lung. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen gibt es im Inter­net unter nuern​berg​.de/​i​n​t​e​r​n​e​t​/​j​u​g​e​n​d​a​m​t​/​k​i​n​d​e​r​v​e​r​s​a​m​m​l​u​n​g​e​n​.​h​tml.