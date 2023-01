Ober­bür­ger­mei­ster Tho­mas Ebers­ber­ger hat dem Stadt­rat in sei­ner jüng­sten Sit­zung den Ent­wurf für den Haus­halt 2023 vor­ge­legt. Am Don­ners­tag, 2. Febru­ar 2023, ab 9 Uhr, wird der Stadt­rat die­sen in einer ganz­tä­gi­gen Sit­zung bera­ten. Die Ver­ab­schie­dung des Haus­halts ist dann für die Stadt­rats­sit­zung am 15. Febru­ar 2023 vor­ge­se­hen. „Auf­grund sin­ken­der Ein­nah­men bei stei­gen­den Aus­ga­ben ste­hen wir vor einem Para­dig­men­wech­sel, der kaum mehr Frei­raum für frei­wil­li­ge Lei­stun­gen zulässt und damit unse­ren Hand­lungs­spiel­raum immer wei­ter ein­schränkt“, so der Ober­bür­ger­mei­ster in sei­ner Haushaltsrede.

Die öffent­li­che Haus­halts­be­ra­tung fin­det im Gro­ßen Sit­zungs­saal des Neu­en Rat­hau­ses, Luit­pold­platz 13, statt. Sie wird wie­der als Live­stream ins Inter­net über­tra­gen. Der Live­stream ist über die städ­ti­sche Home­page unter www​.bay​reuth​.de abruf­bar. Dort ist auch die ver­gan­ge­ne Stadt­rats­sit­zung, die am 25. Janu­ar 2023 statt­ge­fun­den hat, als Video-on-demand zu sehen. Auf ihrer Home­page hat die Stadt wei­te­re Infor­ma­tio­nen zum aktu­el­len Etat­ent­wurf ein­ge­stellt. Zu fin­den sind dort die Haus­halts­re­de des Ober­bür­ger­mei­sters und eine Prä­sen­ta­ti­on wich­ti­ger Kenn­zah­len des Ent­wurfs sowie Ant­wor­ten auf häu­fig gestell­te Fra­gen rund um den Haus­halt der Stadt Bayreuth.