Kari­na Liuta­ia wird Kunst­sti­pen­dia­tin 2023 – Stadt­rat folgt ein­stim­mi­ger Jury-Entscheidung

Kari­na Liuta­ia erhält das von Stadt und Land­kreis Bam­berg aus­ge­lob­te Kunst­sti­pen­di­um 2023. Der Bam­ber­ger Stadt­rat folg­te damit in sei­ner Sit­zung am 25. Janu­ar 2023 der Emp­feh­lung der Jury unter Vor­sitz von Kul­tur­re­fe­ren­tin Ulri­ke Siebenhaar.

Das Kunst­sti­pen­di­um Bam­berg, im jähr­li­chen Wech­sel zwi­schen Stadt und Land­kreis aus­ge­schrie­ben, wird 2023 zum neun­ten Mal ver­ge­ben und ist mit ins­ge­samt 9.000 € dotiert. Es soll in der Regi­on wohn­haf­ten Künst­le­rin­nen und Künst­lern ermög­li­chen, sich eini­ge Mona­te lang auf die künst­le­ri­sche Arbeit zu kon­zen­trie­ren, um ein Pro­jekt zu begin­nen, fort­zu­set­zen oder fer­tig­zu­stel­len. Für das Sti­pen­di­um 2023 hat­ten sich fünf­zehn Kunst­schaf­fen­de jeden Alters und aller Kunst­spar­ten beworben.

Die Jury – bestehend aus Kul­tur­re­fe­ren­tin Ulri­ke Sie­ben­haar, Land­rat Johann Kalb, Rosa Brun­ner (Kunst­sti­pen­dia­tin Bam­berg 2022), Jen­ni­fer Bul­lin­ger und Kri­sti­na Greif (Ver­tre­te­rin­nen des amtie­ren­den E.T.A.-Hoffmann-Preisträgers 2022 Wild­Wuchs Thea­ter e.V.) sowie Harald Rink und Chri­stoph Lil­ge (Ver­tre­ter des amtie­ren­den Kul­tur­för­der­preis­trä­gers 2021 KUFA – Kul­tur für alle) – ent­schied sich mehr­heit­lich für die Bewer­bung von Kari­na Liuta­ia (Bil­den­de Kunst | Büh­nen- & Kostüm­bild, Mode­de­sign und Textilkunst).

Die Jury begrün­de­te die Ent­schei­dung wie folgt: Nach einem Bache­lor-Stu­di­um für Mode­de­sign in Sankt Peters­burg und einem Master of Arts an der Hoch­schu­le für Kün­ste in Bre­men hat Kari­na Liuta­ia bereits an zahl­rei­chen Thea­ter­pro­jek­ten als Kostüm- und Büh­nen­bild­ne­rin mit­ge­wirkt. In ihrer künst­le­ri­schen Arbeit bewegt sich Kari­na Liuta­ia an der Schnitt­stel­le von bil­den­der und dar­stel­len­der Kunst und Mode. Sie befasst sich schwer­punkt­mä­ßig mit Upcy­cling, nach­hal­ti­ger Res­sour­cen­nut­zung und Par­ti­zi­pa­ti­on. Mei­ster­haft ver­bin­det sie in ihren Pro­jek­ten Kunst mit ela­bo­rier­tem Textilhandwerk.

Unter dem Arbeits­ti­tel „Aus meh­re­ren Fäden“ wird sich die Künst­le­rin inten­siv mit ihrer Wahl­hei­mat Bam­berg und der ört­li­chen Tex­til­ge­schich­te aus­ein­an­der­set­zen. In die­sem umfang­rei­chen par­ti­zi­pa­ti­ven Upcy­cling-Pro­jekt wer­den Dia­lo­ge ange­regt und Netz­wer­ke gespon­nen. Tex­ti­le Bil­der, vor­wie­gend Por­traits sol­len ent­ste­hen. Die Künst­le­rin rich­tet dabei den Fokus auf das aktu­el­le The­ma Nach­hal­tig­keit in der Tex­til­bran­che, spe­zi­ell für Bamberg.

Kari­na Liuta­ia über­zeug­te die Jury sowohl mit der Doku­men­ta­ti­on und Qua­li­tät ihrer bis­her durch­ge­führ­ten Kunst­pro­jek­te, als auch mit ihrem ambi­tio­nier­ten Vor­ha­ben für das Bam­ber­ger Kunststipendium.