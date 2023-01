„Zwi­schen­zei­ten“ II – ein Werk­statt­pro­jekt, Ein­blicke in die IKG-Bam­berg vor ihrer Aus­lö­schung: Ein mehr­tei­li­ger, bebil­der­ter Vor­trag von Maria S. Becker M. Mus.; M.A.

Das Jüdi­sche Lehr­haus Bam­berg in Koope­ra­ti­on mit der Wil­ly-Aron Gesell­schaft Bam­berg e.V. und der Deutsch-Israe­li­schen Arbeits­ge­mein­schaft Fran­ken e.V. i.Gr. laden ein:

Ein­la­dung zu einer mehr­tei­li­gen Vor­trags­rei­he in der IKG-Bam­berg mit dem The­ma „Zwi­schen­zei­ten“ ein Werk­statt­pro­jekt, Ein­blicke in die IKG-Bam­berg vor ihrer Auslöschung.

Refe­ren­tin: Maria S. Becker M. Mus.; M.A.

Die ersten zwei Ter­mi­ne zum The­ma „Orte“ fin­den am 19.01.2023 und am 09.02.2023 jeweils um 19.00 Uhr in der IKG Bam­berg statt.

Die mehr­tei­li­ge, bebil­der­te Vor­trags­rei­he erzählt von Orten und von Men­schen in und um Bam­berg. Von Orten die ver­än­dert wur­den und von Men­schen die ver­schwun­den sind. Sie wirft ihren Blick auf Details die es zu ent­decken gibt, jen­seits der ver­trau­ten Gedenk­pfa­de. Sie wirft Fra­gen auf, die es zu beant­wor­ten gilt. Fra­gen im Umgang mit Geschich­te. Hier ist es die Geschich­te einer Stadt und eines Land­krei­ses und ihren ehe­ma­li­gen Jüdi­schen Gemeinden.

Der Ein­tritt ist frei und bar­rie­re­frei. Der Saal hat Platz für ca. 50 Personen.

Ein­lass: 18:30 Uhr

Ver­an­stal­ter: Israe­li­ti­sche Kultusgemeinde

Kon­takt: 1. Vor­sit­zen­der Mar­tin Arieh Rudolph, Tel. 0951–29787‑0

Kar­ten: Der Ein­tritt ist frei