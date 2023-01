Das Amt für Ernäh­rung, Land­wirt­schaft und For­sten (AELF) Coburg-Kulm­bach bie­tet im Febru­ar und März wie­der kosten­freie Vor­trä­ge im Rah­men des Netz­werks Jun­ge Eltern / Fami­li­en an.

Infor­ma­tio­nen zur Ernäh­rung von Kin­dern im zwei­ten Lebens­halb­jahr erhal­ten (Groß-)Eltern im Online-Vor­trag „Von der Milch zum Brei“. Dabei gibt die Refe­ren­tin Iri­na Pöhl­mann auch prak­ti­sche Tipps, wie die Umstel­lung von Milch auf Bei­kost gut gelin­gen kann. Die Ver­an­stal­tung fin­det am Mon­tag, den 06.02.2023 von 09.00 – 10.30 Uhr statt.

Wenn sich die B®eikost-Zeit sich dem Ende ent­ge­gen neigt, wächst das Inter­es­se von Kin­dern, am Fami­li­en­tisch mit­zu­es­sen. Infor­ma­tio­nen zum The­ma „Vom Brei zum Fami­li­en­tisch – den Über­gang ent­spannt gestal­ten“ erhal­ten Inter­es­sier­te in einem wei­te­ren Online-Vor­trag von der Refe­ren­tin: am Mon­tag, den 13.03.2023 von 09.00 – 10.30 Uhr.

Kin­dern im Alter von ein bis drei Jah­ren kom­men häu­fig bereits mit Süßig­kei­ten in Kon­takt. Wor­auf Fami­li­en hier ach­ten soll­ten, erläu­tert die Refe­ren­tin Yvonne Mül­ler im Vor­trag „Naschen erlaubt? Sinn­vol­ler Umgang mit Süßem“. Der Vor­trag fin­det am Don­ners­tag, den 02.03.2023 von 19.00 – 20.30 Uhr im AELF in Kro­nach statt.

Anmel­dung und wei­te­re inter­es­san­te Ange­bo­te online unter:https://​www​.aelf​-ck​.bay​-ern​.de/​e​r​n​a​e​h​r​u​n​g​/​f​a​m​i​lie