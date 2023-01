Wegen Bau­ar­bei­ten ist die Engelstra­ße zwi­schen Haupt­stra­ße und Fuchsengarten/​Westl. Stadt­mau­er­stra­ße seit heu­te, 30. Janu­ar 2023 bis auf Wei­te­res gesperrt.

Die Linie 299 fährt in bei­den Rich­tun­gen über die Mün­che­ner und Pfarr­stra­ße direkt in die Neue Stra­ße bzw. umge­kehrt. Die Hal­te­stel­len E‑Werk und Mar­tin-Luther-Platz kön­nen nicht ange­fah­ren wer­den. Für die Hal­te­stel­len Mar­tin-Luther-Platz die­nen die Night­Li­ner-Hal­te­stel­len Mar­tin-Luther-Platz in der Neu­en Stra­ße als Ersatz.