Am Sams­tag, den 28.01.2023, fand der letz­te Dop­pel­spiel­tag der E‑Dart Bun­des­li­ga im Ver­eins­heim der Para­dies­vö­gel Strul­len­dorf statt. Zu Gast war unter ande­rem der Tabel­len­nach­bar aus Wild­flecken „Magics“ und der Tabel­len­füh­rer mit dem kom­plet­ten Star­ensem­ble aus Det­tel­bach „Mac Leods“.

Im ersten Spiel wur­den die Strul­len­dor­fer ihrer ver­meint­li­chen Favo­ri­ten­rol­le gerecht. Bereits zur Halb­zeit führ­te die Heim­mann­schaft mit 8:2. Mit einem 15:5 gewan­nen die Para­dies­vö­gel und sicher­ten sich so den end­gül­ti­gen Klas­sen­er­halt in der Bun­des­li­ga. Den Kon­kur­ren­ten schick­te man mit der Nie­der­la­ge in die Relegation.

Im zwei­ten Spiel gegen die „Mac Leods“ war­te­ten die deut­schen Top­spie­ler rund um den aktu­el­len Tour­card Hol­der der PDC „Dani­el Klo­se“. Neben Dani­el waren auch Lukas Wenig, Franz Rötzsch und Sascha Schnei­der im Auf­ge­bot. In unfass­bar engen Par­tien ver­lo­ren die Para­dies­vö­gel mit 16:4 und bescher­ten den Det­tel­ba­chern die erneu­te Meisterschaft.

Ins­ge­samt kann das Team rund um den Kapi­tän Ste­phan Scharf mit der Sai­son zufrie­den sein. In der kom­men­den Sai­son wird es jedoch per­so­nel­le Ver­än­de­rung geben. Der Co-Kapi­tän Andre­as Schnei­der ver­lässt die Mann­schaft und wech­selt zum Kon­kur­ren­ten nach Haß­furt. In sei­ne Rol­le springt der erfah­re­ne Team­play­er Mar­kus Wallach.

Auf­stel­lung der Para­dies­vö­gel Strul­len­dorf in bei­den Spie­len: Domi­nik Rauscher, Rüdi­ger Schrö­der, Alex­an­der Have­mann, Mar­kus Wal­lach, Lucas Schwarz­mann, Mar­kus Pfi­ster, Andre­as Sei­bel, Ste­phan Scharf (Kapi­tän) und Bene­dikt Gut.

Para­dies­vö­gel Strul­len­dorf, Bene­dikt Gut