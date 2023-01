Im Rah­men des Stadt­wer­ke Kalen­ders mit #forch­heimshots-Moti­ven sind über 650 Euro zusam­men­kom­men und der Kalen­der ist rest­los vergriffen

„Wir freu­en uns rie­sig, dass der Kalen­der auch im zwei­ten Jahr so super ange­kom­men ist und über die Bereit­schaft, das Forch­hei­mer Tier­heim zu unter­stüt­zen. Wir haben uns daher ent­schlos­sen, die Sum­me auf 1.000 Euro auf­zu­run­den und somit einen klei­nen Bei­trag lei­sten zu dür­fen,“ fasst Nico­le Dut­sch­mann, Lei­te­rin Mar­ke­ting und Pres­se der Stadt­wer­ke Forch­heim zusam­men und fügt wei­ter an: „Wir wür­den uns natür­lich wün­schen, dass durch die­se Akti­on der ein oder ande­re bei der Über­le­gung, sich ein Tier anzu­schaf­fen, zuerst dar­über nach­denkt, sich im Tier­heim zu infor­mie­ren. Denn die­se Tie­re haben es ver­dient, in ein neu­es Zuhau­se zu ziehen.“

Die Freu­de von Andre­as Hell­mann, 2. Vor­sit­zen­der des Tier­heims, steht ihm sicht­lich ins Gesicht geschrie­ben: „Vie­len, vie­len Dank an die Stadt­wer­ke, Forch­heimshots und die Stadt­bü­che­rei für die Unter­stüt­zung und das Auf­stel­len einer Spen­den­box! Das freut uns wirk­lich sehr! Gestie­ge­ne Ener­gie­ko­sten, all­ge­mei­ne Infla­ti­on, stark gestie­ge­ne Tier­arzt­ko­sten, erhöh­te Per­so­nal­ko­sten und vie­le „schwie­ri­ge Fäl­le“, die zum Teil schon seit 2 Jah­ren bei uns sit­zen und uns damit neben viel Freu­de auch viel Geld kosten, machen uns zur­zeit wirk­lich Sor­gen, von daher sind wir unend­lich dank­bar für sol­che Aktionen.“

Wie vie­le bereits wis­sen, ist der Kalen­der nur durch die groß­ar­ti­ge Foto­com­mu­ni­ty Forch­heimshots und sei­nem Initia­tor Mat­thi­as Hösch über­haupt mög­lich: „Das Team von Forch­heimshots bedankt sich bei allen, die die­se Spen­de mög­lich gemacht haben. Es ist groß­ar­tig zu sehen, wie der Kalen­der vie­len Men­schen eine Freu­de berei­tet und wie wich­tig es ist, etwas zurück­zu­ge­ben. Wir freu­en uns über so einen schö­nen Betrag, der dem Tier­heim Forch­heim und sei­nen ehren­amt­li­chen Mit­ar­bei­tern zugutekommt.“