Die Stadt Forch­heim sucht eine*n Träger*in für zum Betrei­ben der im Stadt­teil Reuth geplan­ten Kin­der­ta­ges­ein­rich­tung. Dazu hat das städ­ti­sche Amt für Jugend, Bil­dung, Sport und Sozia­les ein Inter­es­sens­be­kun­dungs­ver­fah­ren gestar­tet. Bis zum 08. März 2023 kön­nen Unter­la­gen bei der Stadt ein­ge­reicht werden.

Wie bekannt, wird die Stadt Forch­heim zur wohn­ort­na­hen Bedarfs­deckung sowie zur Sicher­stel­lung des Rechts­an­spruchs von Kin­dern auf einen Betreu­ungs­platz das Ange­bot ins­be­son­de­re im Kin­der­krip­pen- und Kin­der­gar­ten­be­reich auf­grund des hohen Bedarfs ste­tig erwei­tern. Auf­grund des Beschlus­ses im Stadt­rat soll der Betrieb künf­ti­ger Ein­rich­tun­gen durch ver­trag­li­che Rege­lun­gen an freie Träger*innen über­tra­gen werden.

Auf einem ca. 10.000 qm gro­ßen Grund­stück (gesam­te Fl​.Nr. 563/1, Gemar­kung Reuth) wird eine sechs­grup­pi­ge Kin­der­ta­ges­ein­rich­tung mit ins­ge­samt 75 Plät­zen für drei- bis sechs­jäh­ri­ge Kin­der und 36 Plät­zen für Kin­der unter drei Jah­ren errich­tet (Brut­to­grund­flä­che: ca. 1.760 m², Nutz­flä­che: ca. 1.503 m²). Die Bau­maß­nah­men wer­den vor­aus­sicht­lich im ersten Quar­tal 2024 begon­nen und im zwei­ten Quar­tal 2025 abge­schlos­sen sein. Die Stadt Forch­heim geht davon aus, dass ein rea­li­sti­scher Nut­zungs­be­ginn die­ser Ein­rich­tung für das Betreu­ungs­jahr 2025/2026 sein wird.

Von Sei­ten der Stadt ist eine Trä­ger­schaft für einen lang­fri­sti­gen Zeit­raum gewünscht. Interessent*innen soll­ten u.a. eine Aner­ken­nung als Träger*in der frei­en Jugend­hil­fe gem. § 75 SGB VIII besit­zen, ein päd­ago­gi­sches Kon­zept, ein Finan­zie­rungs­kon­zept und ein Per­so­nal­kon­zept vor­le­gen und bei der Ver­sor­gung mit Mit­tag­essen die Qua­li­täts­stan­dards der Deut­schen Gesell­schaft für Ernäh­rung erfül­len. Auch die Koope­ra­ti­on mit den Schu­len der Stadt Forch­heim, mit der Stadt selbst und den sich in der Trä­ger­schaft der Stadt befin­den­den Ein­rich­tun­gen soll­te in den ein­ge­reich­ten Unter­la­gen skiz­ziert werden.

Die Öff­nungs­zei­ten der Ein­rich­tung sind an die Bedürf­nis­se der Eltern anzu­pas­sen und sol­len in Anleh­nung an die Öff­nungs­zei­ten der städ­ti­schen Ein­rich­tun­gen von 07.00 Uhr bis 17.00 Uhr ange­bo­ten wer­den, für den Betrieb der Ein­rich­tung ist ein Qua­li­täts­ma­nage­ment durchzuführen.

Die Inter­es­sens­be­kun­dung ist schrift­lich im ver­schlos­se­nen Umschlag bis zum 08. März 2023 ein­zu­rei­chen beim Amt für Jugend, Bil­dung, Sport und Sozia­les, Stich­wort: „Inter­es­sens­be­kun­dungs­ver­fah­ren Kin­der­ta­ges­ein­rich­tung Reuth“, Klo­ster­str. 6 in 91301 Forchheim