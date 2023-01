Am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de fan­den in Bay­reuth die Baye­ri­schen Mei­ster­schaf­ten im Schwim­men über die lan­gen Strecken statt. Mit von der Par­tie waren 6 Schwimmer*innen der SG Bam­berg. Wie bereits im letz­ten Jahr qua­li­fi­zier­ten sich Cla­ra Ehr­lich und Anna Hof­mann (bei­de Jahr­gang 2012) über 400 Meter Lan­gen und 800 Meter Frei­stil. Bei ihrem Start über die 400 Meter Lagen blie­ben die bei­den nur knapp über der 6 Minu­ten-Gren­ze und beleg­ten mit neu­en Best­zei­ten in 06:06,21 Minu­ten (Ehr­lich) und 06:09,75 Minu­ten (Hof­mann) die Plät­ze 12 und 14 in ihrem Jahrgang.

Im Jahr­gang 2010 qua­li­fi­zier­te sich zusätz­lich noch Katha­ri­na Böhm aus Bam­berg über die 800 Meter Frei­stil. Mit einer star­ken Zeit von 11:00,12 Minu­ten und dem 17. Platz war es für sie der erste Start auf Baye­ri­scher Ebe­ne auf den lan­gen Strecken. Auch hier konn­ten Cla­ra Ehr­lich in 10:53,48 Minu­ten (Platz 13) und Anna Hof­mann in 11:10,64 Minu­ten (Platz 20) ihr Kön­nen unter Beweis stel­len. Young­ster bei den Bam­ber­ger Schwim­me­rin­nen war Lin­da Schel­len­ber­ger (Jahr­gang 2012). Nach­dem sie in Tir­schen­reuth die Qua­li für die Baye­ri­schen Mei­ster­schaf­ten knapp geschafft hat, häng­te sie sich in Bay­reuth noch ein­mal rich­tig rein und blieb in 12:39,38 Minu­ten fast 30 Sekun­den unter der Qua­li­fi­ka­ti­ons­zeit. Mit dem 6. Platz und weni­ger als 30 Sekun­den Rück­stand auf den Sieg in ihrer Alters­klas­se kann auch Lin­da mit die­sem Schnup­per­kurs auf den lan­gen Strecken mehr als zufrie­den sein.

Bei den Jungs qua­li­fi­zier­te sich Szy­mon Gor­zyn­ski über 800 Meter Frei­stil. In guten 11:12,50 Minu­ten beleg­te er den 15. Platz im Jahr­gang 2010. Neben den Nach­wuchs­schwim­mern star­te­te auch ihr Trai­ner Basti­an Schorr (Jahr­gang 1992) über die 800 Meter Frei­stil. In Vor­be­rei­tung auf die DMS und Deut­schen Mei­ster­schaf­ten der Masters erreich­te er in 09:09,46 Minu­ten den 4. Platz in der offe­nen Wer­tung. Nach die­sem erfolg­rei­chen Wett­kampf­tag liegt der Fokus nun auf der Vor­be­rei­tung für die DMS Durch­gän­ge, die in den kom­men­den Wochen in Bam­berg, Coburg und Mainz statt­fin­den werden.

Basti­an Schorr