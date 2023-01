Paar­seg­nungs­got­tes­dienst im Seel­sor­ge­be­reich Auer­bach-Peg­nitz am Sonn­tag, 12. Febru­ar 2023, 17:30 Uhr, Herz Jesu Kir­che Pegnitz

Am Valen­tins­tag fei­ern Paa­re welt­weit ihre Lie­be. „Weil Gott Lie­be ist“ lädt der lei­ten­de Pfar­rer des Seel­sor­ge­be­reichs Auer­bach-Peg­nitz, Nor­bert För­ster, sehr herz­lich zu einem beson­de­ren Got­tes­dienst ein: Am Sonn­tag, 12. Febru­ar 2023 um 17.30 Uhr fin­det in der Herz Jesu Kir­che Peg­nitz ein Paar­seg­nungs­got­tes­dienst statt.

Es sind alle Paa­re ein­ge­la­den, egal ob jung oder alt, egal ob ver­liebt, ver­lobt oder ver­hei­ra­tet, egal ob der Pfarr­ge­mein­de ange­hö­rig oder von aus­wärts, egal wel­cher Kon­fes­si­on. „Gott ist Lie­be“ und mit die­sen Wor­ten begeg­nen wir der Lie­be jeden Paa­res, ganz gleich wel­che Vor­ge­schich­te das Paar mit­bringt oder wel­chem Lebens­ent­wurf es folgt.

Die­ser Got­tes­dienst ist ein Ange­bot an Men­schen, wel­che sich Zeit neh­men möch­ten, über das Schen­ken von den übli­chen Valen­tins­blu­men hin­aus, ihre Bezie­hung in den Blick zu neh­men und sie unter den Segen Got­tes zu stellen.

Pfar­rer Nor­bert För­ster hat mit ähn­li­chen Got­tes­dienst­for­ma­ten schon in Kulm­bach und auf der Burg Feu­er­stein gute Erfah­run­gen gemacht und freut sich auf vie­le Besu­cher. Musi­ka­lisch wird der Got­tes­dienst von der Logo-Band der Pfar­rei Herz Jesu gestal­tet. Anschlie­ßend fin­det ein Sekt­emp­fang zum Ansto­ßen auf die Lie­be statt.