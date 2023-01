Die VHS bie­tet in Zusam­men­ar­beit mit der „Stif­tung Medi­en­päd­ago­gik Bay­ern“ kosten­lo­se Online-Vor­trä­ge zu Medi­en­kon­sum von Kin­dern an. Die Ver­an­stal­tun­gen klä­ren zu den The­men INTER­NET UND SMART­PHONE (O81173), CYBER-MOB­BING (O81175) und DIGI­TA­LE SPIELE(O81174) auf und rich­ten sich an Eltern unter­schied­li­cher Jahr­gangs­stu­fen. Die Beschäf­ti­gung mit sozia­len Medi­en nimmt heut­zu­ta­ge bei Kin­dern und Jugend­li­chen einen enor­men Raum ein, wes­halb eine Auf­klä­rung in die­sem Bereich uner­läss­lich ist. Mel­den Sie sich online unter www​.vhs​-lif​.de, per Mail (vhs@​landkreis-​lichtenfels.​de) oder per Tele­fon unter: +49 9571 18–9261 an.