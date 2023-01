Der Bereich Mobi­li­tät soll und muss für die Zukunft in der Stadt Forch­heim gut auf­ge­stellt sein: Für die­ses Ziel erar­bei­tet die Stadt Forch­heim seit 2020 ein inte­grier­tes Ver­kehrs­ent­wick­lungs­kon­zept. Nun wird mit der öffent­li­chen Bür­ger­infor­ma­ti­ons­ver­an­stal­tung „Inte­grier­tes Ver­kehrs­kon­zept Forch­heim“ das Gesamt­ver­kehrs­kon­zept am 16. Febru­ar 2023 um 18:30 Uhr in der Aula der Rit­ter-von-Trait­teur-Mit­tel­schu­le, Egloff­stein­stra­ße 43, in 91301 Forch­heim von der „gevas hum­berg & part­ner Inge­nieur­ge­sell­schaft“ aus Mün­chen vor­ge­stellt und gemein­sam mit den Bür­gern und Bür­ge­rin­nen diskutiert.

Ober­bür­ger­mei­ster Dr. Uwe Kirsch­stein bit­tet alle Bür­ger und Bür­ge­rin­nen um Teil­nah­me an der Ver­an­stal­tung: „Vor­ge­stellt wer­den das ent­wickel­te Ver­kehrs­kon­zept und die zugrun­de­lie­gen­den, im Stadt­rat beschlos­se­nen Zie­le. Sie sind herz­lich ein­ge­la­den, sich ein Bild von den bis­her erar­bei­te­ten Ergeb­nis­sen zum Ver­kehrs­kon­zept zu machen, gemein­sam zu dis­ku­tie­ren und Ihre Mög­lich­keit der Mit­spra­che zu nut­zen. Ihre Ergeb­nis­se aus die­ser Bür­ger­ver­an­stal­tung wer­den in das Kon­zept ein­ge­ar­bei­tet. Noch im Früh­jahr 2023 soll das inte­grier­te Ver­kehrs­kon­zept für die Stadt Forch­heim vom Stadt­rat beschlos­sen wer­den! Wir freu­en uns auf Sie. Für klei­ne Lecke­rei­en und Geträn­ke ist gesorgt“

Zusam­men mit dem inter­dis­zi­pli­nä­ren Pla­nungs­team der „gevas hum­berg & part­ner Inge­nieur­ge­sell­schaft“ und der „USP Pro­jek­te GmbH“ star­te­te vor zwei Jah­ren ein umfang­rei­cher Betei­li­gungs­pro­zess, der die Stär­kung der Innen­stadt sowie die Ver­bes­se­rung der Ver­kehrs­si­tua­ti­on ins­ge­samt in den Fokus nimmt. Trotz pan­de­mie­be­ding­ter Schwie­rig­kei­ten wur­de ste­tig in zahl­rei­chen teils vir­tu­el­len oder hybri­den Work­shops und teils in Prä­senz­ver­an­stal­tun­gen mit Ver­tre­tern und Ver­tre­te­rin­nen aus Gesell­schaft, Poli­tik und Wirt­schaft gemein­sam am Ver­kehrs­kon­zept gearbeitet.

Bereits am 03. März 2020 fand als Pro­jekt­auf­takt mit Bür­gern und Bür­ge­rin­nen das „Zukunfts­fo­rum Mobi­li­tät“ zum Sta­tus quo und zur Ent­wick­lung erster Zukunfts­vi­sio­nen statt. Im Früh­ling und Som­mer 2021 wur­de in zahl­rei­chen ver­tie­fen­den Arbeits­grup­pen­sit­zun­gen inten­siv an der Mobi­li­tät in Forch­heim wei­ter­ge­dacht, die Sicht­wei­sen und Bedürf­nis­se von Kin­dern und Jugend­li­chen wur­den in einen Open-Air-Jugend­work­shop im Königs­bad Forch­heim auf­ge­nom­men und im Herbst mit Men­schen, die in der Innen­stadt aktiv sind, wei­ter dis­ku­tiert. Nach abge­schlos­se­ner Bestands­er­he­bung wid­me­ten sich 2022 der Stadt­rat und die mit ver­schie­de­nen Fach- und Bür­ger­ver­tre­tern und ‑ver­tre­te­rin­nen besetz­te „Len­kungs­grup­pe“ der Ziel- und Maßnahmenentwicklung.

Plakat_​Verkehrkonzept_​V02