Am Sonn­tag, 29.1.2023, fand in Bay­reuth die Ober­frän­ki­sche Ein­zel­mei­ster­schaft im Blitz­schach statt. Der Schach­club Bay­reuth fun­gier­te als Aus­rich­ter in Koope­ra­ti­on und im Auf­trag des Schach-Bezirks­ver­ban­des Ober­fran­ken und orga­ni­sier­te die Bezirks­mei­ster­schaft in den Räu­men der Bür­ger­be­geg­nungs­stät­te am Sen­del­bach. Der 1. Vor­sit­zen­de des Bay­reu­ther Stadt­sport­ver­ban­des Wolf­gang Lüd­tke begrüß­te die Gäste in der Wag­ner­stadt und betei­lig­te sich bei der Siegerehrung.

Ins­ge­samt nah­men 31 Schach­spie­le­rin­nen und –spie­ler an dem Wett­be­werb teil. Am stärk­sten ver­tre­ten war dabei der Schach­club 1868 Bam­berg mit zehn Teil­neh­mern. Gespielt wur­den 31 Run­den im Modus „Jeden-gegen-Jeden“ mit einer Zeit­vor­ga­be von 3 Minu­ten plus 2 Sekun­den für jeden aus­ge­führ­ten Zug. Das Tur­nier wur­de in bewähr­ter Wei­se von Klaus Stef­fan gelei­tet. Für einen sport­lich fai­ren Ver­lauf sorg­te FIDE-Schieds­rich­ter Claus Kuh­lemann aus Memmelsdorf.

Es ent­wickel­te sich ein span­nen­der Wett­kampf mit häu­fi­gen Füh­rungs­wech­seln und inter­es­san­ten Par­tie­ver­läu­fen. Ab Run­de 25 zeich­ne­te sich ab, dass ein Trio den Gewin­ner unter sich aus­ma­chen wür­de. In der End­ab­rech­nung gelang dabei Chri­sti­an Strahl vom 1. FC Markt­leu­then mit 23 Punk­ten der 3. Platz. Mit einem hal­ben Punkt mehr und ins­ge­samt 23,5 Punk­ten konn­te Tizi­an Wag­ner vom SV Seu­bels­dorf die Sil­ber­me­dail­le gewin­nen. Zusätz­lich erhielt der den Son­der­preis für den besten U18-Spie­ler. Sie­ger des Tur­niers und damit Ober­frän­ki­scher Mei­ster Blitz-Ein­zel­mei­ster 2023 wur­de mit 26 Punk­ten Kurt-Georg Breit­hut vom SC 1868 Bam­berg, der auch auf­grund sei­ner Wer­tungs­zahl als Favo­rit gestar­tet war. Die drei Erst­plat­zier­ten haben mit dem Ergeb­nis die Teil­nah­me­be­rech­ti­gung für die Baye­ri­schen Blitz­schach-Ein­zel­mei­ster­schaf­ten erspielt, die Ende März in Bech­ho­fen aus­ge­tra­gen wer­den wird.

Infor­ma­tio­nem zum Ver­ein unter https://​schach​club​-bay​reuth​.de/