Neue Vor­stand­schaft, neue Sat­zung, neu­er Name

Nach der Coro­na­pau­se konn­te der RMSV Con­cor­dia Kirch­eh­ren­bach end­lich wie­der eine Jah­res­haupt­ver­samm­lung abhal­ten. Im Gast­haus Traut­ner tra­fen sich am 14. Janu­ar 2023 Mit­glie­der, alte Vor­stand­schaft und Gemein­de­mit­glie­der. Auf der Tages­ord­nung stan­den neben den Abtei­lungs­be­rich­ten auch eine Sat­zungs­än­de­rung und Neuwahlen.

Nach den Gruß­wor­ten von Bür­ger­mei­ste­rin Anja Geb­hardt und der Vor­sit­zen­den der Baye­ri­schen Sport­ju­gend Yvonne Barth, berich­te­te 1. Vor­stand Alfred Pie­ger zum letz­ten Mal vom ver­gan­ge­nen Ver­eins­ge­sche­hen. Nach über 40 Jah­ren Ver­eins­ar­beit wird er nicht mehr als 1. Vor­stand zur Ver­fü­gung ste­hen. Nach dem erfreu­li­chen Kas­sen­be­richt von Bian­ca Rop­pelt, der Ver­ein steht auch nach den Jah­ren ohne Wal­ber­la­fest, dank der erfolg­rei­chen Aus­rich­tung des UCI-Welt­cups 2022, finan­zi­ell gut da, folg­te der Abtei­lungs­be­richt Kunst­rad­fah­ren von Danie­la Meix­ner. End­lich durf­ten alle Sport­le­rin­nen und Sport­ler wie­der trai­nie­ren und an Wett­kämp­fen teil­neh­men. Welt­mei­ster Lukas Kohl setz­te sei­ne Sie­ges­se­rie auch 2022 fort. Neben dem Welt­mei­ster­ti­tel und neu­em Welt­re­kord war der Höhe­punkt für ihn und den Ver­ein, der Heim-Welt­cup im August in Eber­mann­stadt. Auch das Zwei­er-Paar Melis­sa Schütz und Vanes­sa Meix­ner ging hier an den Start. Die bei­den ver­pass­ten im Anschluss die Qua­li­fi­ka­ti­on zur Deut­schen Mei­ster­schaft nur um einen Platz. Meix­ner bedank­te sich vor allem bei allen Eltern und frei­wil­li­gen Hel­fern, die die Aus­rich­tung der Wett­kämp­fe in Forch­heim und Eber­mann­stadt, 2022 waren es drei, mög­lich machten.

Ehe die Sat­zungs­än­de­rung auf dem Pro­gramm stand galt es, sich beim lang­jäh­ri­gen 1. Vor­stand zu bedan­ken. Welt­mei­ster Lukas Kohl ließ es sich nicht neh­men in einer Lau­da­tio auf die über 40 Jah­re als Vor­stand von Alfred Pie­ger zurück­zu­blicken. Unter Applaus aller Anwe­sen­den wur­de die­se Arbeit gewür­digt. Auch Andrea Kohl, die ihm 15 Jah­re als 2. Vor­sit­zen­de zur Sei­te stand, wur­de gedankt.

Ein­stim­mig wur­de anschlie­ßend die neue Sat­zung von allen wahl­be­rech­tig­ten Anwe­sen­den beschlos­sen. Der Ver­ein wird künf­tig von einem Vor­stands­gre­mi­um aus fünf Vor­stän­den für die Berei­che Öffent­lich­keit, Ver­eins­we­sen, Schrift­li­ches, Finan­zen und Ver­wal­tung geführt. Vier Bei­sit­zer sowie die Übungs­lei­ter ergän­zen künf­tig die Vor­stand­schaft. Im Zuge der neu­en Sat­zung wur­de auch der Name des Ver­eins geän­dert in „RSV Con­cor­dia Kirch­eh­ren­bach“, da man schon seit den 70er Jah­ren kei­nen Motor­sport mehr betreibt.

Bei den anschlie­ßen­den Neu­wah­len unter Lei­tung von BSJ-Vor­sit­zen­der Yvonne Barth galt es die neu­en Ämter zu beset­zen. Neben Bian­ca Rop­pelt (Finan­zen), Danie­la Meix­ner (Ver­wal­tung), San­dra Schütz (Ver­eins­we­sen), Melis­sa Schütz (Schrift­füh­re­rin) wur­de Alt­vor­stand Alfred Pie­ger für den Vor­stands­be­reich Öffent­lich­keit gewählt. Ergänzt wer­den sie durch die Bei­sit­zer Lukas Kohl, Clau­dia Schütz, Jörg Püschel und Vanes­sa Meix­ner. Andrea Kohl und The­re­sa Pie­ger sind als Übungs­lei­ter mit im Vor­stands­team. Als neue Kas­sen­prü­fer wur­den Andrea Stock und Ernst Mes­sing­schla­ger gewählt.

Alfred Pie­ger dank­te allen für die Über­nah­me der Ämter und freut sich das der Ver­ein wei­ter­hin in „guten Hän­den“ sei. Er gab dann noch eine kur­ze Vor­schau auf das kom­men­de Ver­eins­jahr. Neben zahl­rei­chen Wett­kämp­fen, unter ande­rem auch wie­der in Forch­heim, wird es wie­der ein Wal­ber­la­fest geben, der Ver­ein will am Faschings­um­zug in Kirch­eh­ren­bach teil­neh­men und auch wei­te­re Aus­flü­ge und Akti­vi­tä­ten sind geplant

Mit einer Bil­der­strecke der letz­ten Jah­re Vor­stands­ar­beit von Alfred Pie­ger wur­de die Jah­res­haupt­ver­samm­lung beschlossen.