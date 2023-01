In der Zeit von Don­ners­tag, 2. Febru­ar, bis ein­schließ­lich Sonn­tag, 5. Febru­ar, fin­det auf dem Stadt­parkett in der Fuß­gän­ger­zo­ne Maxi­mi­li­an­stra­ße der dies­jäh­ri­ge Licht­mess­markt statt. Der Auf­bau der Ver­kaufs­stän­de beginnt bereits am Mitt­woch, 1. Februar.

Der Markt ist zu fol­gen­den Zei­ten geöff­net: Don­ners­tag und Frei­tag von 10 bis 19 Uhr, sowie Sams­tag und Sonn­tag von 11 bis 18 Uhr.