Nicht an den Glas­con­tai­nern abstellen!

Wie bereits über ver­schie­de­ne Medi­en mit­ge­teilt, wer­den Dosen und ande­re Ver­packun­gen aus Metall seit 1. Janu­ar 2023 gemein­sam mit Ver­packun­gen aus Kunst- bzw. Ver­bund­stof­fen über den „gel­ben Sack“ gesammelt.

Die bis­he­ri­gen Dosen­con­tai­ner an den Glas­con­tai­ner­stand­or­ten wur­den des­halb mitt­ler­wei­le von den Dua­len Syste­men ent­fernt. Die Abfall­wirt­schaft des Land­krei­ses bit­tet die­se Neue­rung zu beach­ten und Dosen oder ande­re Metall­ge­gen­stän­de auf kei­nen Fall neben die wei­ter bestehen­den Glas­con­tai­ner abzu­stel­len, so wie dies in den letz­ten Tagen in eini­gen Gemein­den zu beob­ach­ten war.

Die Abga­be von Dosen und Alt­me­tall auf den 11 Wert­stoff­hö­fen im Land­kreis ist wei­ter­hin möglich.

Fal­len in einem Betrieb oder einer Ein­rich­tung regel­mä­ßig grö­ße­re Men­gen an Dosen und son­sti­gen Ver­packun­gen an, kön­nen sich die Betrof­fe­nen an die Abfall­be­ra­tung des Land­krei­ses wen­den. Tel. 0951/85–708 bzw. ‑706