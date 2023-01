Die IHK für Ober­fran­ken Bay­reuth warnt ein wei­te­res Mal vor Phis­hing-Mails. Zuletzt ging bei etli­chen Unter­neh­men eine ver­meint­li­che E‑Mail der Deut­schen Indu­strie- und Han­dels­kam­mer ein, in der die Unter­neh­men auf­ge­for­dert wer­den, ihren per­sön­li­chen IHK-Schlüs­sel anzu­for­dern. „Lei­der steigt die Zahl der Nep­per, Schlep­per, Bau­ern­fän­ger im Online-Zeit­al­ter offen­bar expo­nen­ti­ell an“, so IHK-Pres­se­spre­cher Peter Beli­na. „Wenn Sie eine sol­che E‑Mail erhal­ten, bit­te umge­hend löschen und kei­nes­falls den Link anklicken.“

Erschreckend sei aus sei­ner Sicht, dass Fake-E-Mails immer pro­fes­sio­nel­ler wer­den. „Dass es sich um eine Phis­hing-Mail han­delt, ist auf den ersten Blick immer schwe­rer zu erken­nen“, so Beli­na. Zum 1. Janu­ar wur­de aus dem DIHK (Deut­scher Indu­strie- und Han­dels­kam­mer­tag) tat­säch­lich die DIHK (Deut­sche Indu­strie- und Han­dels­kam­mer), so dass ver­meint­lich ein aktu­el­ler Bezug vorliege.

„Im Wesent­li­chen gibt es drei Ele­men­te, an denen man die Fäl­schung klar erkennt“, so Beli­na. So ist in der Signa­tur fälsch­li­cher­wei­se von der „Indu­strie- und Han­dels­kam­mer Deutsch­land“ die Rede. „Vor allem aber erkennt man die Betrugs­ma­sche am Absen­der und an der Link-Adres­se, die sich aber hin­ter einem But­ton ver­steckt und sicht­bar wird, wenn man – ohne zu klicken – den Maus­zei­ger über die­sen But­ton bewegt“, so der IHK-Ver­tre­ter. Ver­sandt wird die E‑Mail von der Adres­se smtpfox-​v8jiw@​barrakalfares.​com. Der Link, den der Emp­fän­ger anklicken soll, lau­tet mor​so​plons​.de, bei­des ganz klar ohne IHK-Bezug.

Auf ihrer Home­page www​.bay​reuth​.ihk​.de stellt die IHK für Ober­fran­ken Bay­reuth die aktu­el­len Maschen zum Daten­klau regel­mä­ßig zusammen.