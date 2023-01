Der Baye­ri­sche Staats­mi­ni­ster für Woh­nen, Bau und Ver­kehr, Chri­sti­an Bern­rei­ter, ver­ab­schie­de­te heu­te den bis­he­ri­gen Behör­den­lei­ter Jür­gen König und die Bereichs­lei­te­rin für den Stra­ßen­bau Kat­rin Roth und führt den neu­en Behör­den­lei­ter Ulrich Del­les und Mar­tin Assum in das Amt ein.

Dop­pel­ter Wech­sel am Staat­li­chen Bau­amt in Bam­berg: Ober­fran­ken Regie­rungs­prä­si­den­tin Heid­run Piwer­netz begrüß­te heu­te im Rah­men des Behör­den­lei­ter- und Bereichs­lei­ter­wech­sels am Staat­li­chen Bau­amt Bam­berg den Baye­ri­schen Staats­mi­ni­ster für Woh­nen, Bau und Ver­kehr, Chri­sti­an Bernreiter.

Staats­mi­ni­ster Chri­sti­an Bern­rei­ter dankt den bei­den schei­den­den Per­sön­lich­kei­ten Jür­gen König und Kat­rin Roth für die gute Füh­rung, das Enga­ge­ment und die gro­ßen Ver­dien­ste um die Berei­che Hoch- und Stra­ßen­bau im Amts­be­reich des Staat­li­chen Bau­am­tes Bam­berg: “Sie über­ge­ben ein gut bestell­tes Bau­amt an erfah­re­ne Exper­ten und hoch­ge­schätz­te Füh­rungs­per­sön­lich­kei­ten der Staats­bau­ver­wal­tung“. Dem neu­en Behör­den- und Bereichs­lei­ter Hoch­bau Ulrich Del­les sowie dem neu­en Bereichs­lei­ter Stra­ßen­bau Mar­tin Assum wünscht Bay­erns Bau- und Ver­kehrs­mi­ni­ster viel Erfolg für die neu­en Auf­ga­ben und eine gute Hand: „Mit dem neu­en Lei­tungs­stab ist das Staat­li­che Bau­amt Bam­berg her­vor­ra­gend für die Zukunft aufgestellt“.

Der bis­he­ri­ge Lei­ter des Staat­li­chen Bau­amts Bam­berg, Lei­ten­der Bau­di­rek­tor Jür­gen König, wur­de zum 1. Dezem­ber 2022 an die Regie­rung von Mit­tel­fran­ken in Ans­bach ver­setzt. König hat die Bam­ber­ger Behör­de seit Sep­tem­ber 2015 gelei­tet. In sei­ner Funk­ti­on als Bereichs­lei­ter Hoch­bau war König u. a. ver­ant­wort­lich für den Neu­bau des IT- und Medi­en­zen­trums an der Hoch­schu­le Coburg, den Neu­bau der Men­sa der Uni­ver­si­tät Bam­berg und setz­te sich für die Erlan­gung des imma­te­ri­el­len Welt­kul­tur­er­be­sta­tus des Dom­bau­hüt­ten­we­sens mit ein.

Zum 1. Dezem­ber 2022 über­nahm Lei­ten­der Bau­di­rek­tor Ulrich Del­les die Lei­tung des Staat­li­chen Bau­am­tes Bam­berg. Zuvor lei­te­te er an der Regie­rung von Ober­fran­ken das Sach­ge­biet 30 – Hoch­bau und Betriebs­tech­nik. Ulrich Del­les führt nun unter ande­rem den Umbau des denk­mal­ge­schütz­ten alten Hal­len­ba­des in Bam­berg zu einem moder­nen Hoch­schul­sport­zen­trum für die Uni­ver­si­tät Bam­berg fort. Wei­ter­hin ste­hen die Pla­nun­gen für die Hoch­schu­le für den öffent­li­chen Dienst in Kro­nach sowie die Fort­füh­rung der Pla­nun­gen des Lan­des­thea­ters in Coburg an.

Zum 1. Janu­ar 2023 wur­de Bau­di­rek­tor Mar­tin Assum zum Bereichs­lei­ter Stra­ßen­bau ernannt und ist damit Nach­fol­ger von Lei­ten­der Bau­di­rek­to­rin Kat­rin Roth, wel­che den Bereich Stra­ßen­bau seit Sep­tem­ber 2019 lei­te­te und nun an die Regie­rung von Ober­fran­ken wechselt.

Mar­tin Assum war vor­her Abtei­lungs­lei­ter am Staat­li­chen Bau­amt Ans­bach und dort für die Bun­des- und Staats­stra­ßen im Bereich der Stra­ßen­mei­ste­rei Ans­bach sowie die Kreis­stra­ßen im Land­kreis Ans­bach zuständig.

Mar­tin Assum wird in sei­ner Funk­ti­on als Bereichs­lei­ter Stra­ßen­bau die lau­fen­den Bau­maß­nah­men und Pla­nun­gen ziel­ori­en­tiert wei­ter­füh­ren. Wich­ti­ge Mei­len­stei­ne, die es in den näch­sten Jah­ren im Stra­ßen­bau zu errei­chen gilt, sind der 3. Bau­ab­schnitt des Aus­baus der Bun­des­stra­ße B 173, der drei­spu­ri­ge Aus­bau der B 505 und die Ver­le­gung der Staats­stra­ße 2205 nörd­lich von Coburg.

Daten und Fak­ten zum Staat­li­chen Bau­amt Bamberg

Der Fach­be­reich Hoch­bau betreut rund 1150 Gebäu­de in 297 Lie­gen­schaf­ten des Frei­staa­tes Bay­ern, des Bun­des, sowie Kir­chen im Rah­men der staat­li­chen Bau­pflicht. Der Fach­be­reich Stra­ßen­bau und Betriebs­dienst ist ver­ant­wort­lich für ein Stra­ßen­netz mit 442 km Bun­des­stra­ßen, 787 km Staats­stra­ßen, 228 km Geh- und Rad­we­ge und knapp 747 Brücken und 496 Inge­nieur­bau­wer­ken. Wei­ter­hin gehö­ren fünf Stra­ßen­mei­ste­rei­en sowie die Staat­li­che Dom­bau­hüt­te Bam­berg zum Staat­li­chen Bau­amt Bamberg