Rekord­ergeb­nis: Die Bür­ger­na­he Liste Pett­stadt e.V. spen­det 2023 den Betrag von 4.910€ für die Kin­der- und Jugend­ar­beit sowie für Senio­ren in Pettstadt

End­lich konn­te nach 2 Jah­ren „Zwangs­pau­se“ der Glüh­wein­stand wie­der live auf dem Kirch­platz betrei­ben wer­den. Und um es gleich auf den Punkt zu brin­gen, es wur­de ein Rekord­ge­winn in Höhe von 4.910,00 € erzielt. Seit 2003 wur­den bereits über 29.000€ an 16 Insti­tu­tio­nen in der Gemein­de Pett­stadt gespendet.

Begon­nen wur­de mit dem jähr­li­chen Klas­si­ker: Der 1. Vor­sit­zen­der Johan­nes Linz und die 2. Vor­sit­zen­de Manue­la Schön­ho­fer über­reich­ten 300,00€ an die Jugend­be­auf­trag­te Michae­la Kai­ser. Die­se wird die­se Spen­de ger­ne wie­der dazu ver­wen­den, ein abwechs­lungs­rei­ches Som­mer­fe­ri­en­pro­gramm 2023 zu gestalten.

Über 750,00€ konn­te sich die Kita St. Anna Pett­stadt freu­en. Die Lei­tung unse­rer Kin­der­ta­ges­stät­te in Pett­stadt, Frau Susan­ne Volk, wird zusam­men mit Ihrem Team ent­schei­den, was mit dem Betrag ange­schafft wird. Die Kin­der aus Kin­der­gar­ten und Kin­der­krip­pe kön­nen gespannt sein!

Auch die Schul­kind­be­treu­ung wur­de mit 500,00€ bedacht. Bri­git­te Kun­wald und Lukas Hei­er nah­men erfreut die Spen­de ent­ge­gen. Die Schul­kind­be­treu­ung ist ins­be­son­de­re für berufs­tä­ti­ge Eltern eine sehr wich­ti­ge Ein­rich­tung in die­ser Gemeinde.

Eben­falls über 500,00€ konn­te sich die Cari­tas Jugend­hil­fe­ein­rich­tung Pett­stadt freu­en. Der Ein­rich­tungs­lei­ter, Herr Bezold wur­de von Oli­ver Schulz-Mayr und Manue­la Schön­ho­fer „beschenkt“.

Danie­la Kroack, Mathi­as Ussel­mann und Karin Wag­ner nah­men 750,00€ für den Musik­ver­ein Pett­stadt bzw. bes­ser gesagt für des­sen Jugend­ar­beit ent­ge­gen. Die Lei­stung des Musik­ver­eins sticht regio­nal her­aus, und glück­li­cher­wei­se man­gelt es nicht an Nach­wuchs in unse­rer Gemein­de, was sicher­lich auch auf die im Vor­or­che­ster gelei­ste­te tol­le Arbeit zurück­zu­füh­ren ist.

Genau­so konn­te sich die Ten­nis­ab­tei­lung des SV Pett­stadt über 750,00€ für deren Jugend­ar­beit freu­en. Hier sor­gen enga­gier­te Ten­nis­trai­ner wie Nor­bert See­mül­ler oder Micha­el Bart­hel­mes dafür, die Kin­der und Jugend­li­chen zu trai­nie­ren und für die­sen Sport zu begeistern.

Über ins­ge­samt 800,00€ konn­ten sich die C‑, E‑, F- und G‑Jugend der Fuß­ball­ab­tei­lung des SV Pett­stadt freu­en, für wel­che stell­ver­tre­tend deren Trai­ner Chri­sti­an Kau­der, Mar­cel Lit­ten, Marc Gre­gor, Micha­el Bald­auf, Ulli Mais­lein und Stef­fen May­er die Spen­de ent­ge­gen­nah­men. Somit flie­ßen 200,00€ in jede der vier Mann­schafts­kas­sen und fin­den dort eine sinn­vol­le Ver­wen­dung für die Kin­der und Jugendlichen.

Beson­de­rer Dank gilt den vie­len Ehren­amt­li­chen in der Gemein­de, die mit gro­ßem zeit­li­chem Auf­wand, Trai­nings- und Grup­pen­stun­den hal­ten und somit den Nach­wuchs in den ver­schie­de­nen Ver­ei­nen fördern.

Doch auch immer wie­der­keh­rend wer­den die Pett­stadter Senio­ren von der Bür­ger­na­hen Liste Pett­stadt e.V. mit einem Betrag bedacht. Wie vor 3 Jah­ren wur­den auch 2023 unse­re Senio­ren mit 200 Ein­zel­fahr­kar­ten für den Bam­ber­ger Stadt­bus bedacht. Pett­stadter im Alter 65+ kön­nen in den Genuss die­ser Gra­tis­tickets kom­men, wel­che an der BNL-Schlacht­schüs­sel am 4. März 2023 ver­schenkt wer­den (maxi­mal 2 Tickets pro Per­son und solan­ge der Vor­rat reicht).

Beson­de­rer Dank gilt allen Akteu­ren, Gästen, Hel­fern und Unter­stüt­zern des Glüh­wein­stan­des, sowie pri­va­ten Spen­dern und zu guter Letzt der „haus­ei­ge­nen“ PunschMANUfaktur!!!