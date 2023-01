Am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de gewann Eli­as Sta­si­uk, Ten­nis-Nach­wuchs­ta­lent vom Baur SV Burg­kunst­adt, das Mid­court-Tur­nier der Alters­klas­se U‑10 beim TC Ler­chen­bühl Bayreuth.

Im Tur­nier­ver­lauf besieg­te Sta­si­uk zunächst Mats Ell­ner (TC Zap­fen­dorf), ehe er sich gegen Maxi­mi­li­an Wink­ler (TC Amberg am Schanzl) den Ein­zug ins Halb­fi­na­le sicher­te. In die­sem war er Vin­zenz Gürt­ler (1. Regens­bur­ger Ten­nis-Klub) über­le­gen und zog damit in das Fina­le ein.

Hier traf der Burg­kunst­adter auf Luis Gru­ber vom gast­ge­ben­den Ver­ein. In der Final­be­geg­nung agier­te der Neun­jäh­ri­ge von Beginn an sou­ve­rän, so dass sein Kon­tra­hent chan­cen­los war und kei­nen Spiel­ge­winn ver­bu­chen konn­te. Mit dem deut­li­chen Ergeb­nis fei­er­te Sta­si­uk einen ver­dien­ten Sieg bei dem gut besetz­ten Turnier.

Ste­fan Kornitzky