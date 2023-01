ATS Kulm­bach vs. TSV Brei­ten­güß­bach 87:83 (18:19/22:20/20:21/15:15 Ver­län­ge­rung: 12:8)

In der gut besuch­ten CVG-Hal­le lie­fer­ten sich die Bas­ket­bal­ler des ATS Kulm­bach einen har­ten Kampf mit dem TSV Brei­ten­güß­bach, den sie nach Ver­län­ge­rung mit 87:83 für sich ent­schei­den konnten.

Zwi­schen den Gästen aus Brei­ten­güß­bach und den Kulm­ba­chern ent­wickel­te sich von der ersten Minu­te an ein offe­ner Schlag­ab­tausch. Die Jung­bau­er Trup­pe setz­te in der Ver­tei­di­gung auf eine Ball-Raum Zonen­ver­tei­di­gung und konn­te die Gäste damit anfangs aus ihrem übli­chen Pene­tra­te- und Kick Angriffs­spiel drän­gen. Nach 2 Minu­ten stand es 5:0 für den ATS. Dann fin­gen sich die Güß­ba­cher und reagier­ten bes­ser auf die Ver­tei­di­gung der Bier­städ­ter und es ging mit 18:19 aus Sicht des ATS in die Viertelpause.

Im zwei­ten Vier­tel lief Niklas Jung­bau­er heiß und netz­te 3 Distanz­wür­fe ein. Auf Gäste­sei­te konn­te Pflaum immer wie­der durch gelun­ge­ne Aktio­nen in der Zone punk­ten. Den Abschluss der 1.Halbzeit setz­te Koths mit einem Drei­punk­te­wurf zum Ablauf der Spiel­uhr. Somit ende­te die unter­halt­sa­me 1.Hälfte mit einer 40 zu 39 Füh­rung für die Kulmbacher.

Im drit­ten Vier­tel ging es auf Augen­hö­he wei­ter. Kein Team konn­te sich ent­schei­dend abset­zen. Der erst in der Halb­zeit zum Team gesto­ße­ne Schnei­der sorg­te für die nöti­gen Erho­lungs­pau­sen der Stamm­kräf­te Koths und Jung­bau­er. Es konn­te sich kein Team abset­zen und so ging es mit 60 zu 60 in den vier­ten Spielabschnitt.

Hier brach­ten sich die Spie­ler von Coach Chri­stoph Jung­bau­er mit beherz­ten Aktio­nen immer wie­der an die Frei­wurf­li­nie und konn­ten so das erste Mal ein wenig davon zie­hen. Bis zur 37.Minute bau­ten sie den Vor­sprung auf 75 zu 67 aus. Doch Pflaum ver­kürz­te in den letz­ten 3 Minu­ten der regu­lä­ren Spiel­zeit fast im Allein­gang. So ging es beim Stand von 75:75 in die 5 minü­ti­ge Verlängerung.

Hier war es dann die gute Ver­tei­di­gung und 9 Punk­te allein von Tim Koths, die die Ent­schei­dung zu Gun­sten der Kulm­ba­cher brachte.

Die wei­ter­hin durch Ver­let­zun­gen dezi­mier­ten Kulm­ba­cher wur­den durch 5 Spie­ler der 2.Mannschaft unter­stützt. Die alle­samt ihre Auf­ga­ben auf Bay­ern­li­ga Niveau erfüll­ten. Her­aus­zu­he­ben ist Mat­thi­as Hansl, der an bei­den Sei­ten des Fel­des unter dem Korb acker­te und sich zahl­rei­che Rebounds sicher­te. Für die Man­nen von Coach Jung­bau­er geht es am Sams­tag um 18Uhr mit dem Heim­spiel gegen den unge­schla­ge­nen Tabel­len­füh­rer Schwein­furt weiter.

ATS Kulm­bach: Koths (28/​3Dreier), Jung­bau­er (27/3), Arlt (19), Schwa­ben­land A. (5), Schnei­der (4), Hansl (2), Pas­sing (2), Schwa­ben­land P., Weisheit.