Bian­ca Heger, die Beauf­trag­te für Chan­cen­gleich­heit am Arbeits­markt der Agen­tur für Arbeit Bam­berg-Coburg, bie­tet am Mitt­woch, den 8. Febru­ar von 19.30 Uhr bis 21.00 Uhr einen kosten­lo­sen Work­shop mit dem The­ma „Schwie­ri­ge Gesprä­che mei­stern – beruf­lich wie pri­vat“ mit Busi­ness Coach Kat­rin Schmitt an.

Bian­ca Heger: „Kom­mu­ni­ka­ti­on ist die Basis jeg­li­chen Mit­ein­an­ders und jeder Inter­ak­ti­on zwi­schen Men­schen. Von einer guten und stim­mi­gen Kom­mu­ni­ka­ti­on hängt ab, ob Bezie­hun­gen – egal ob beruf­lich, pri­vat oder geschäft­lich – gut lau­fen. Im Semi­nar erfah­ren Sie, wie Sie schwie­ri­ge The­men anspre­chen, Aner­ken­nung aus­spre­chen, Kri­tik kon­struk­tiv äußern und anneh­men, eige­ne Wün­sche und Bedürf­nis­se ange­mes­sen plat­zie­ren. Denn wenn Kom­mu­ni­ka­ti­on gut läuft, geht dies auch mit einer hohen Lebens- und Arbeits­zu­frie­den­heit einher.“

Anmel­dun­gen bit­te an

Bamberg-​Coburg.​BCA@​arbeitsagentur.​de . Sie erhal­ten anschlie­ßend eine Bestä­ti­gung und Ein­la­dung mit dem Link zur Ver­an­stal­tung. Für die Teil­nah­me ist jedes inter­net­fä­hi­ge Gerät geeignet.

Die Beauf­trag­te für Chan­cen­gleich­heit am Arbeits­markt Bian­ca Heger beant­wor­tet ger­ne auch tele­fo­nisch Fra­gen vor­ab unter 09561/93 309.