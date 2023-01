Poli­zei­in­spek­ti­on Hof

Am Steu­er eingenickt

HOF. Am Sams­tag­abend gegen 22:30 Uhr ver­stän­dig­te ein Auto­fah­rer die Poli­zei, nach­dem er in der Hofer Innen­stadt gegen zwei par­ken­de Pkw gefah­ren ist. Beim Ein­tref­fen stell­ten die Poli­zei­be­am­ten fest, dass der Mit­tei­ler mit einem Miet­au­to VW-Sha­ran auf gera­der Strecke nach rechts von der Fahr­bahn abkam, eine Grün­in­sel über­fuhr und dabei einen Baum streif­te, bevor er schließ­lich in das Heck eines ord­nungs­ge­mäß gepark­ten Kia fuhr. Durch die Wucht des Auf­pralls wur­de die­ser noch leicht gegen einen davor gepark­ten Mer­ce­des gescho­ben. Der Unfall­ver­ur­sa­cher gab unum­wun­den zu, dass er am Steu­er ein­ge­schla­fen ist. Alko­hol oder Dro­gen waren nicht im Spiel, wie frei­wil­lig abge­lei­ste­te Tests erga­ben. Der Füh­rer­schein des über­mü­de­ten Fah­rers nach Rück­spra­che mit der Staats­an­walt­schaft sicher­ge­stellt und ein Ermitt­lungs­ver­fah­ren wegen Gefähr­dung des Stra­ßen­ver­kehrs ein­ge­lei­tet. Der Scha­den am Miet­fahr­zeug beläuft sich auf etwa 20000 Euro, der am gepark­ten Pkw Kia etwa 8000 Euro und am Mer­ce­des ca. 3000 Euro.

Kurz vor dem Unfall gin­gen bei der Poli­zei bereits Mel­dun­gen über einen unsi­cher fah­ren­den Pkw ein, wer dies­be­züg­lich Fest­stel­lun­gen gemacht hat oder selbst gefähr­det wur­de, wird gebe­ten sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Hof, Tele­fon 09281/7040, in Ver­bin­dung zu setzen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Pkw beschä­digt

Stock­heim: In der Nacht von Sams­tag auf Sonn­tag stell­te ein 45 jäh­ri­ger Cobur­ger sei­nen BMW vor einer Gast­stät­te in der Eger­land­stra­ße in Stock­heim ab. Im Zeit­raum 22:00 bis 01:20 Uhr wur­de der hin­te­re rech­te Rei­fen des Fahr­zeugs durch einen bis­lang unbe­kann­ten Täter zerstochen.

Zeu­gen wer­den gebe­ten sich mit der Poli­zei Kro­nach in Ver­bin­dung zu setzen.

Rad­fah­rer führt Dro­gen und Muni­ti­on mit sich

Kro­nach: Am Sams­tag­abend wur­de in der Fried­hofstra­ße ein 42 jäh­ri­ger Kro­na­cher mit sei­nem Fahr­rad durch eine Strei­fen­be­sat­zung der Poli­zei Kro­nach kon­trol­liert. Wäh­rend der Kon­trol­le wur­den bei dem Mann eine gerin­ge Men­ge Cry­stal, eine eben­falls nicht erlaub­te Kräu­ter­mi­schung sowie eine Klein­ka­li­ber­pa­tro­ne auf­ge­fun­den. Der Rad­fah­rer muss sich nun wegen Ver­stö­ßen nach dem Betäu­bungs­mit­tel- und Waf­fen­ge­setz verantworten.

Bestell­te Ware wur­de nicht geliefert

Ein 25 jäh­ri­ger Nord­hal­be­ner kauf­te über ein bekann­tes Inter­net-Klein­an­zei­gen­por­tal eine Säge für 205 Euro und zahl­te den Kauf­preis per PayPal Fri­ends. Die bestell­te Ware erhielt er jedoch nicht. Sei­tens der Poli­zei wird noch­mals dar­auf hin­ge­wie­sen, dass es sich bei der Fami­li­en- und Freun­de Opti­on von PayPal um kei­ne siche­re Zah­lungs­me­tho­de handelt.