Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Flüch­ti­ge Laden­die­be gefasst

Bam­berg. Am 28.01.2023, gegen 16:30 Uhr, kam es in einem Super­markt in der Bam­ber­ger Innen­stadt zu einem Laden­dieb­stahl durch vier männ­li­che Täter. Die Tat­hand­lung konn­te ein Ange­stell­ter des Mark­tes über die Video­an­la­ge beob­ach­ten. In der Fol­ge konn­ten die Täter jedoch flüch­ten. Im Rah­men der Fahn­dung konn­ten alle vier Per­so­nen, ca. eine Stun­de spä­ter im Bereich der Pödel­dor­fer Stra­ße gestellt werden.

Laden­dieb im Super­markt – Die­bes­gut bereits vor Ort gegessen

Bam­berg. Am 28.01.2023, gegen 18:20 Uhr, still­te ein männ­li­cher Laden­dieb sei­nen Hun­ger gleich in einem Super­markt in der Bam­ber­ger Innen­stadt. Hier­zu nahm er ein Sand­wich an sich und aß es. Die Ver­packung leg­te er wie­der in das Regal zurück. Da dies über die Video­über­wa­chungs­an­la­ge beob­ach­tet wer­den konn­te, konn­te er anschlie­ßend direkt der Poli­zei über­ge­ben werden.

Pedelec-Fah­re­rin bei Unfall verletzt

Bam­berg. Am 28.01.2023, gegen 08:30 Uhr, ver­letz­te sich eine Pedelec-Fah­re­rin bei einem Unfall im Gesicht. Zuvor war die 52-Jäh­ri­ge in der Moos­stra­ße stadt­aus­wärts gefah­ren. Als sie auf den Fahr­rad­weg auf­fah­ren woll­te rutsch­te ihr Vor­der­rad am Rand­stein ab und sie stürz­te zu Boden.

Schacht­deckel am Dom­platz manipuliert

Bam­berg. Am 29.01.2023, gegen 04:47 Uhr, fiel einer auf­merk­sa­men Auto­fah­re­rin am Dom­platz in Bam­berg ein her­aus­ge­ho­be­ner Schacht­deckel auf. Die­ser wur­de anschlie­ßend durch eine hin­zu­ge­ru­fe­ne Poli­zei­strei­fe wie­der ein­ge­setzt. Durch das auf­merk­sa­me Ver­hal­ten der Auto­fah­re­rin konn­te so ein Ver­kehrs­un­fall ver­hin­dert wer­den. Zeu­gen, wel­che gese­hen haben, wer an dem Schacht­deckel mani­pu­liert hat wer­den gebe­ten sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Stadt unter der Tele­fon­num­mer 0951/9129–210 zu melden.

Mit Cry­stal auf E‑Scooter unterwegs

Bam­berg. Ihr auf­fäl­li­ges Fahr­ver­hal­ten auf einem E‑Scooter wur­de am 28.01.2023, gegen 22:25 Uhr, einer 30-Jäh­ri­gen in der Wun­der­burg zum Ver­häng­nis. Bei der Kon­trol­le durch eine Zivil­strei­fe der Poli­zei konn­te fest­ge­stellt wer­den, dass die Fah­re­rin unter dem Ein­fluss von Rausch­gift stand. Da sie wei­ter­hin noch eine klei­ne Men­ge der Dro­gen mit sich führ­te, durf­te sie nach der Blut­ent­nah­me ihren Weg zu Fuß fort­set­zen und erwar­tet nun zusätz­lich eine Anzei­ge nach dem Betäubungsmittelgesetz.

0,25 mg/​l – Gren­ze überschritten

Bam­berg. Im Rah­men einer all­ge­mei­nen Ver­kehrs­kon­trol­le fiel am 29.01.2023, gegen 03:46 Uhr, im Insel­ge­biet ein 35-Jäh­ri­ger Auto­fah­rer mit Alko­hol­ge­ruch auf. Nach­dem der Alko­hol­wert knapp über der 0,25 mg/​l Gren­ze lag muss­te er sein Auto vor Ort ste­hen las­sen. Ihn erwar­te­ten nun ein emp­find­li­ches Buß­geld und ein Fahrverbot.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg Land

Dieb­stäh­le

BUR­GE­BRACH: Am Sams­tag­nach­mit­tag wur­de ein Mann beim Laden­dieb­stahl in einem Super­markt in der Bam­ber­ger Stra­ße ertappt. Der 61-jäh­ri­ge steck­te sich Lebens­mit­tel im Wert von ca. 17 Euro in die Jacken­ta­schen und bezahl­te die­se an der Kas­se nicht.

HALL­STADT: In Nacht von Frei­tag auf Sams­tag wur­de am Bahn­hof ein schwar­zes E‑Bike der Mar­ke Pro­phe­te ent­wen­det, das mit einem Spi­ral­schloss ver­sperrt war. Das Damen­rad hat­te einen Wert von 1300,- Euro. Wer kann Hin­wei­se auf den Täter geben?

BAU­NACH: Bereits in der Zeit vom 20. bis 22 Janu­ar wur­de das Land­kreis­schild des Land­krei­ses Bam­berg ent­wen­det, das neben der BA 37 zwi­schen Prie­gen­dorf und Ruden­dorf auf­ge­stellt war. Der Ent­wen­dungs­scha­den beläuft sich auf ca. 150 Euro. Wer hat ver­däch­ti­ge Beob­ach­tun­gen gemacht?

Son­sti­ges

STRUL­LEN­DORF: Am Frei­tag kurz vor 13.00 Uhr ver­ab­schie­de­te sich im Bereich der Grund- und Mit­tel­schu­le ein 9‑jähriger Jun­ge von sei­nem Kum­pel mit den Wor­ten „Tschüss Pen­ner“. Dies hat ein unbe­kann­ter Mann anschei­nend miss­ver­stan­den. Er pack­te den Jun­gen am Hals, hob ihn hoch und droh­te ihm Prü­gel an. Der Jun­ge wur­de hier­bei nur leicht ver­letzt. Der Mann unbe­kann­ten Alters ent­fern­te sich danach zu Fuß mit einer Frau und einem Mäd­chen in Rich­tung Lin­den­al­lee. Hin­wei­se auf den Mann (bär­tig, ca. 165cm groß, etwas dicker, dunk­le Jeans, blau­es Hemd, brau­ne Schu­he) wer­den erbeten.

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bamberg

Unge­si­cher­te Ladung

A 73, Bam­berg-Ost Glück im Unglück hat­te am Frei­tag­nach­mit­tag ein 30 jäh­ri­ger Hand­wer­ker aus dem Land­kreis Bam­berg bei einer Kon­trol­le der Bam­ber­ger Ver­kehrs­po­li­zei. Nach­dem die Beam­ten deut­li­chen Alko­hol­ge­ruch fest­stell­ten, zeig­te ein Alko­test einen Wert von knapp unter­halb der 0,5 Pro­mil­le­gren­ze an, der spä­ter auch noch abfiel. Wäh­rend also das 500 Euro Buß­geld gera­de noch an ihm vor­über­ging, kam er schließ­lich um ein klei­ne­res Buß­geld nicht her­um, da die Ladung des Klein­trans­por­ters kom­plett unge­si­chert war.

Feucht­fröh­li­cher Einstand

Unte­re König­stra­ße, Bam­berg Die Freu­de über den neu­en Arbeits­platz in Deutsch­land hat in der Nacht von Sams­tag auf Sonn­tag ein 20 jäh­ri­ger Mon­teur aus Tsche­chi­en ein wenig zu viel begos­sen. Auf der Heim­fahrt geriet er in der Unte­ren König­stra­ße in Bam­berg in eine Kon­trol­le der Bam­ber­ger Ver­kehrs­po­li­zei, die bei ihm erheb­li­chen Alko­hol­ge­ruch fest­stell­te. Ein Alko­test zeig­te einen Wert von über 1,6 Pro­mil­le, wes­halb eine Blut­ent­nah­me die Fol­ge war. Wäh­rend sei­nes wei­te­ren Auf­ent­halts wird er des­halb als Bei­fah­rer unter­wegs sein.

Beim Über­ho­len nicht aufgepasst

A 70, Hall­stadt, Lkr. Bam­berg Auf der Auto­bahn gehört der Wech­sel des Fahr­strei­fens zu einem der hei­kel­sten Fahr­ma­nö­ver. Dies muss­te am Frei­tag­vor­mit­tag auch ein 54 jäh­ri­ger Kurier­fah­rer aus dem Land­kreis Kulm­bach auf der A 70 im Bereich von Hall­stadt bei Bam­berg erfah­ren. Beim ver­such­ten Über­hol­ma­nö­ver über­sah er einen bereits auf dem lin­ken Fahr­strei­fen fah­ren­den Pkw eines 38 jäh­ri­gen Man­nes aus dem Bereich Regens­burg und streif­te die­sen. Der Gesamt­scha­den an bei­den Fahr­zeu­gen wird auf knap­pe 20.000.- Euro geschätzt.

Teu­rer Rehbraten

B 505, Frens­dorf, Lkr. Bam­berg In der Nacht von Frei­tag auf Sams­tag wur­de die Bam­ber­ger Ver­kehrs­po­li­zei zu einem Wild­un­fall auf die B 505 im Bereich von Frens­dorf geru­fen. Einer 55 jäh­ri­gen Auto­fah­re­rin aus dem Land­kreis Forch­heim war ein kreu­zen­des Reh ins Auto gelau­fen, das vom Fahr­zeug erfasst und in den Gra­ben geschleu­dert wur­de. Mit 4000.- Euro Sach­scha­den ging der Wild­un­fall nicht beson­ders gering­fü­gig aus.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Land

Fich­tel­berg. Am Sams­tag kam es zur Mit­tags­zeit zu einem Ver­kehrs­un­fall in Fich­tel­berg. Zwei Pkw stie­ßen, ver­mut­lich wegen Über­mü­dung einer Fahr­zeug­len­ke­rin, fron­tal zusam­men. Bei dem Unfall wur­de die Ver­ur­sa­che­rin leicht im Gesicht ver­letzt. Im Fahr­zeug der Ver­ur­sa­che­rin befan­den sich noch zwei Kin­der. Ein Klein­kind erlitt bei dem Unfall eine Platz­wun­de am rech­ten Auge und Häma­to­me. Es wur­de sta­tio­när in der Kin­der­kli­nik auf­ge­nom­men. Der Fah­rer des ent­ge­gen­kom­men­den Fahr­zeugs wur­de leicht ver­letzt und begab sich selbst in ärzt­li­che Behand­lung. An den betei­lig­ten Fahr­zeu­gen ent­stand jeweils ein Scha­den von ca. 10.000€.

Plan­ken­fels. In der Nacht von Sams­tag auf Sonn­tag wur­de eine Ver­kehrs­kon­trol­le eines Pkw-Fah­rers durch­ge­führt. Nach­dem deut­li­cher Alko­hol­ge­ruch aus dem Fahr­zeug­inne­ren wahr­nehm­bar war wur­de vor Ort ein frei­wil­li­ger Atem­al­ko­hol­test durch­ge­führt. Die­ser ergab einen Wert von 0,34 Pro­mil­le. Nach­dem der Fahr­zeug­len­ker Fahr­an­fän­ger ist gilt eine 0,0 Pro­mil­le-Gren­ze. Das Fahr­zeug wur­de ver­kehrs­si­cher am Stra­ßen­rand abge­stellt und der Schlüs­sel für das Fahr­zeug sei­ner Beglei­te­rin über­ge­ben. Der Fah­rer selbst muss­te mit zur Dienst­stel­le der PI Bay­reuth-Land ver­bracht werden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Unfall­flucht mit Personenschaden

Igens­dorf. Auf dem Park­platz eines Ein­kaufs­mark­tes kam es am Sams­tag­vor­mit­tag zu einer Kol­li­si­on zwi­schen einem Fuß­gän­ger und einem Pkw. Ein 68-jäh­ri­ger Mann ging hier­bei über den Park­platz und wur­de im Bereich sei­nes Schien­bei­nes von einem ein­par­ken­den Pkw, Audi, ange­fah­ren, wodurch er eine Schürf­wun­de erlitt.

Der 51-jäh­ri­ge Fahr­zeug­len­ker ging zunächst nach sei­nem Park­vor­gang unbe­hel­ligt wei­ter zum Ein­kau­fen, ohne sei­ne Per­so­na­li­en anzu­ge­ben. Im Rah­men der Unfall­auf­nah­me behaup­te­te er spä­ter hin­ge­gen, daß der Fuß­gän­ger von sei­nem Han­dy abge­lenkt war und daher eigen­ver­schul­det gegen den Pkw lief.

Ein Ermitt­lungs­ver­fah­ren wegen fahr­läs­si­ger Kör­per­ver­let­zung und Ver­kehrs­un­fall­flucht wur­de eingeleitet.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Unfall­fluch­ten

Forch­heim. Die Fah­re­rin eines grü­nen Opel Cor­sa park­te ihr Auto am Frei­tag zwi­schen 15:30 bis 17:30 Uhr vor einem Anwe­sen in der Kant­stra­ße. Als sie wie­der zu ihrem Pkw zurück­kam, stell­te sie am Kot­flü­gel vor­ne rechts einen fri­schen Unfall­scha­den und kei­nen Hin­weis auf den Ver­ur­sa­cher fest. Der Sach­scha­den wird mit ca. 1000.- Euro bezif­fert. Hin­wei­se auf den flüch­ti­gen Unfall­ver­ur­sa­cher nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim unter Tel. 9191/7090–0 entgegen.

Dieb­stäh­le

Eggols­heim. Der Hal­ter eines blau­en Motor­rol­lers, Marke/​Typ Union/​Techno Clas­sic 2.0, muss­te sein Fahr­zeug auf Grund eines tech­ni­schen Defekts im Ver­lauf der letz­ten Woche an der Staats­stra­ße 2244 Höhe Eggols­heim abstel­len. Als er sein Gefährt von dort wie­der abho­len woll­te, muss­te er fest­stel­len, dass zwi­schen­zeit­lich jemand den Rol­ler von dort ent­fernt hat­te. Am Rol­ler, der als Klein­kraft­rad zuge­las­sen ist und noch einen Wert von ca. 600.- Euro hat, befin­det sich das grü­ne Ver­si­che­rungs­kenn­zei­chen 277MZI. Hin­wei­se auf den Ver­bleib nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim unter Tel. 09191/7090–0 entgegen.

Son­sti­ges

Forch­heim. Einer Strei­fe der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim fie­len am Sams­tag­vor­mit­tag am Forch­hei­mer Bahn­hof zwei geor­gi­sche Asyl­be­wer­ber aus Bam­berg auf. Bei der anschlie­ßen­den Kon­trol­le stell­ten die Beam­ten bei dem einen ein benutz­tes Rauch­ge­rät für Mari­hua­na fest und beim ande­ren meh­re­re offen­sicht­lich aus Laden­dieb­stäh­len stam­men­de Gegen­stän­de, wes­halb ent­spre­chen­de Straf­ver­fah­ren gegen die bei­den jun­gen Män­ner ein­ge­lei­tet wurden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Unfall­flucht in Woffendorf

Der Geschä­dig­te park­te sei­nen wei­ßen Pkw Nis­san, am 27.01.23, ord­nungs­ge­mäß am Stra­ßen­rand im Het­zen­weg. Als er am 28.01.23, gegen 11:00 Uhr, zu sei­nem Fahr­zeug zurück­kehr­te, stell­te er fest, dass der lin­ke Außen­spie­gel ange­fah­ren wur­de. Zum Unfall­ver­ur­sa­cher ist bis­lang nichts bekannt. Der Sach­scha­den beläuft sich auf ca. 500 EUR. Per­so­nen, die im Tat­zeit­raum Beob­ach­tun­gen gemacht haben, wer­den gebe­ten, sich mit der PI Lich­ten­fels in Ver­bin­dung zu setzen.

Jacken ent­wen­det oder nur Vertauscht?

Zu einer Ver­wechs­lung kam es ver­mut­lich in den frü­hen Mor­gen­stun­den des Sonn­tags in der Bar Paun­chy Cats in Lich­ten­fels. Die Bei­den Geschä­dig­ten häng­ten ihre iden­ti­schen schwar­zen Her­ren­jacken des Her­stel­lers Engel­bert Strauss, Modell Moti­on, gegen 02:00 Uhr, an den Klei­der­stän­der des Gastronomiebetriebs.

Als sie gegen 04:20 Uhr, das Lokal ver­lie­ßen, muss­ten sie fest­stel­len, dass ihre Beklei­dungs­stücke nicht mehr an der Gar­de­ro­be hin­gen. In einer der Jacken befin­det sich der Schlüs­sel­bund des Eigen­tü­mers. Von der Poli­zei Lich­ten­fels wur­de eine Anzei­ge wegen Dieb­stahl auf­ge­nom­men. Per­so­nen, wel­che mit einer ihnen nicht gehö­ren­den Jacke nach Hau­se sind, wer­den gebe­ten, dies bei der Poli­zei in Lich­ten­fels, unter der Num­mer: 09571/9520–0 zu mel­den, oder die Jacken bei der Dienst­stel­le abzugeben.