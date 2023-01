Psy­chi­sche Stö­run­gen neu verstehen

Die Frän­ki­sche Gesell­schaft für Phi­lo­so­phie e.V. lädt herz­lich zur Podi­ums­dis­kus­si­on „Psy­chi­sche Stö­run­gen im Blick­win­kel von Phi­lo­so­phie und Psy­cho­ana­ly­se“ am Mitt­woch, den 01.02.2023 um 20Uhr in die Mar­kus­stra­ße 8a, im Raum MG1/02.05, ein. Dort möch­te man unter ande­rem den Fra­gen nach­ge­hen, wel­che Bedeu­tung es für unse­re Gesell­schaft hat, dass die Zahl an Arbeits­aus­fäl­len wegen psy­chi­scher Erkran­kun­gen immer mehr steigt, wie sich psy­chi­sche Stö­run­gen eigent­lich defi­nie­ren las­sen und wie sich Zeit­er­le­ben, Zeit­be­wusst­sein und Auto­no­mie­er­le­ben im Rah­men von psy­chi­schen Erkran­kun­gen verändern.

Hier­zu dis­ku­tie­ren Dr. Gustav Melich­ar, Phi­lo­soph und Wiss. Mit­ar­bei­ter an der Sek­ti­on Phä­no­me­no­lo­gi­sche Psy­cho­pa­tho­lo­gie und Psy­cho­the­ra­pie der Uni­ver­si­tät Hei­del­berg, wel­cher auch an der Uni­ver­si­tät Bam­berg doziert hat, sowie Dr. Mar­ti­na Schar­rer und Dipl.-Sozpäd. Flo­ri­an Mül­ler, psy­cho­ana­ly­ti­sche Kin­der- und jugend­li­chen­psy­cho­the­ra­peu­ten sowie Vor­stands­mit­glie­der des Aus- und Wei­ter­bil­dungs­in­sti­tuts KIP e.V. aus Nürnberg.