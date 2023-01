Mit einer Heim­nie­der­la­ge hat medi bay­reuth die Hin­run­de in der easy­Cre­dit Bas­ket­ball Bun­des­li­ga been­det. Vor 2.543 Zuschau­ern in der Ober­fran­ken­hal­le unter­la­gen die Bay­reu­ther am Sonn­tag­nach­mit­tag den Tele­kom Bas­kets Bonn mit 71:94 (33:42). Nach einer guten ersten Halb­zeit wur­den die Bay­reu­ther, die ohne den ver­letz­ten Bran­don Childress aus­kom­men muss­ten, im drit­ten Vier­tel von den Rhein­län­dern mit 16:37 buch­stäb­lich überrollt.

medi zeig­te im letz­ten Vier­tel zwar noch­mals Cha­rak­ter, kämpf­te wei­ter mit allen vor­han­de­nen Mit­teln und konn­te so den Rück­stand nach dem drit­ten Abschnitt auch noch­mals hal­bie­ren, am Ende aber sieg­ten die Bon­ner ver­dient und unge­fähr­det in der von ELE­MENTS by HASS­MANN KG prä­sen­tier­ten Partie.

Lars Masell (Head Coach medi bayreuth):

„Glück­wunsch an Bonn zum Sieg und der erfolg­rei­chen Sai­son, die sie bis­her spie­len. Mit der der­zei­ti­gen Per­so­nal­si­tua­ti­on sind wir eigent­lich ganz gut umge­gan­gen. Bran­don war offen­sicht­lich raus, Basti und Kay waren auch nicht 100%ig fit. Aber wir haben aus den Umstän­den, in denen wir uns befin­den, eini­ges raus­ge­holt, damit kann ich recht stolz sein auf die Jungs und jetzt gilt unser vol­ler Fokus ratio­ph­arm ulm.“

