Mel­de­schluss: 10.02.2023

In Eggols­heim fin­det fin­det 2023 wie­der eine Markt- und Ver­eins­schach­mei­ster­schaft im Schach statt, aus­ge­rich­tet wird sie vom Schach­club Egger­bach­tal. Dabei kön­nen alle Bür­ger und Bür­ge­rin­nen des Mark­tes Eggols­heim mit den umlie­gen­den Orts­tei­len teil­neh­men. Eine Ver­eins­mit­glied­schaft ist nicht erfor­der­lich. Eben­so kön­nen ver­eins­lo­se Spie­ler aus den Gemein­den Alten­dorf, But­ten­heim und Hal­lern­dorf als Gäste teil­neh­men. Die Mei­ster­schaft wird von März bis Novem­ber 2023 in 7–9 Run­den im Schwei­zer System aus­ge­tra­gen (monat­lich eine Run­de). Bedenk­zeit: 2 Std. je Spie­ler und Par­tie. Beginn jeweils am Frei­tag um 19 Uhr 30 (Jugend­li­che 18 Uhr 30) in der Men­sa der Mit­tel­schu­le Eggols­heim. Die erste Run­de fin­det vor­aus­sicht­lich am 10. März 2023 statt.

Anmel­dung bit­te bis 10. Febru­ar 2023 unter– Tel. 0160/92933966 (Whats­app-Nach­richt mög­lich) oder per Email: mutigerHannes@t‑online.de oder direkt am Trainingsabend.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen unter https://​www​.sc​-egger​bach​tal​.de/