Die Kin­der­ta­ges­pfle­ge ist eine unver­zicht­ba­re Säu­le des Betreu­ungs- und Bil­dungs­an­ge­bo­tes in der Stadt Bam­berg. Vie­le Kin­der wer­den durch das Enga­ge­ment der Tages­pfle­ge­per­so­nen fami­li­är und in hoher Qua­li­tät betreut. Nicht zuletzt auf­grund des vor­herr­schen­den Fach­kräf­te­man­gels ist der Bedarf an Tages­pfle­ge­per­so­nen in Bam­berg sehr groß. Des­we­gen sucht die Stadt Bam­berg Tages­pfle­ge­per­so­nen, die Freu­de dar­an haben, Kin­der zu betreu­en und zu för­dern und über ent­spre­chen­de Räum­lich­kei­ten verfügen.

Aktu­ell sind 21 Tages­pfle­ge­per­so­nen in der Stadt Bam­berg aktiv tätig. Ins­ge­samt wer­den rund 65 Kin­der im Alter von ca. 1–3 Jah­ren betreut. Die Tätig­keit in der Kin­der­ta­ges­pfle­ge bie­tet die Chan­ce, die Fami­lie mit der Berufs­tä­tig­keit zu ver­bin­den. Das eige­ne Kind wird mit­be­treut, dies spart die Suche nach einem geeig­ne­ten Betreu­ungs­platz und gleich­zei­tig wird durch die Schaf­fung wei­te­rer Betreu­ungs­plät­ze die Fami­li­en­kas­se auf­ge­bes­sert. Für eine 35–40-stündige wöchent­li­che Betreu­ung eines Kin­des erhal­ten Tages­pfle­ge­per­so­nen ca. 850 Euro im Monat.

Eine Tages­pfle­ge­per­son darf max. fünf Kin­der gleich­zei­tig betreu­en. Durch den klei­nen fami­liä­ren Rah­men gewinnt die­se Betreu­ungs­art immer mehr an Beliebt­heit. Als Tages­pfle­ge­per­son braucht es ein gutes Gespür für Kin­der, Gefal­len an der selbst­stän­di­gen Arbeit, Refle­xi­ons­be­reit­schaft und Inter­es­se an einer guten Zusam­men­ar­beit mit ande­ren Eltern. Eben­so wich­tig sind geeig­ne­te Räum­lich­kei­ten im häus­li­chen Umfeld, die kind­ge­recht, kin­der­si­cher und hygie­nisch sein müs­sen sowie aus­rei­chend Platz zum Spie­len und Schla­fen bieten.

Bei per­sön­li­cher, fach­li­cher und räum­li­cher Eig­nung erteilt das Jugend­amt eine offi­zi­el­le Pfle­ge­er­laub­nis. Um sich Fach­kennt­nis­se für Neu­lin­ge aneig­nen und sich auf die Tätig­keit als Tages­pfle­ge­per­son vor­be­rei­ten zu kön­nen, fin­det jähr­lich in Zusam­men­ar­beit mit dem Sozi­al­dienst katho­li­scher Frau­en ein Qua­li­fi­zie­rungs­kurs für Tages­pfle­ge­per­so­nen statt. Der Kurs umfasst 160 Stun­den und fin­det vor­aus­sicht­lich von Juni 2023 bis Juni 2024 statt.

Inter­es­sen­ten aus dem Stadt­ge­biet Bam­berg set­zen sich bit­te bis Ende März mit der zustän­di­gen Ansprech­part­ne­rin der Kin­der­ta­ges­pfle­ge, Frau Jes­si­ca Metz­ner, Stadt­ju­gend­amt, Pro­me­na­de­str. 2a, Zi. 4.15, Tel. 87–1482, E‑Mail: jessica.​metzner@​stadt.​bamberg.​de in Verbindung.