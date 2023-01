DCU 1. Bun­des­li­ga – 2022/2023 – CKC Moren­den Bay­reuth e.V. (5533) : SKC Mons­heim (5492)

Heim­spiel, und es sind Minus­tem­pe­ra­tu­ren in Bay­reuth, die Ergeb­nis­se gehen des­halb nach unten, so dach­te man zumin­dest vor dem Spiel. Denn so war es in der Ver­gan­gen­heit immer, wenn es kalt wur­de. Doch was dann kam konn­te kei­ner erwar­ten, bei­de Mann­schaf­ten boten für Bay­reu­ther Ver­hält­nis­se her­vor­ra­gen­den Kegel­sport. Je län­ger das Spiel fort­schritt um so mehr koch­te die Eupho­rie über und die stimm­ge­wal­ti­gen Mons­hei­mer und die Heim­mann­schaft sorg­ten für Mega­stim­mung. Das Spiel war auch ein Stell­dich­ein der deut­schen Mei­ster, Moren­den stellt den amtie­ren­den Senio­ren­mei­ster und Euro­pa­mei­ster der B Senio­ren Hans Dip­pold. Auf Mons­hei­mer Sei­te waren es gar zwei amtie­ren­de Mei­ster, der deut­sche Mei­ster der Her­ren Dani­el Krü­ger und der deut­sche Mei­ster der Senio­ren A Frank Brey­vo­gel. Es ent­wickel­te sich der erwar­te­te hei­ße Kampf und es vie­len sogar ein paar Rekorde.

Juli­an Böhm (930) begann gewohnt stark, er setz­te sei­nen Geg­ner Gerd Bös (876) immer wie­der unter Druck und so erbeu­te­te er gleich­mal 54 Kegel. Auch Ste­fan Kull­mann erwisch­te einen Glanz­tag, mit per­sön­li­cher Best­lei­stung von 954 Kegel über­roll­te er Tobi­as Kräu­ter (875) mit 79 Kegel. 133 Kegel Vor­sprung für Moren­den Bay­reuth, dass hat­ten sich die Mons­hei­mer anders vor­ge­stellt. Im Mit­tel­paar begann dann das Mons­hei­mer Rück­hol­pro­gramm. Micha­el Prill (908) begann sehr bie­der und durch­wach­sen, durch eine star­ke Schluss­bahn von 252 Kegel konn­te er den Ver­lust gegen den star­ken Dani­el Krü­ger (955) mit 47 Kegel noch erträg­lich gestal­ten. Basti­an Land­mann (892) spiel­te eben­falls sehr wech­sel­haft konn­te sich aber noch auf ein gutes Ergeb­nis hoch­ar­bei­ten. Er sicher­te gegen die Kom­bi­na­ti­on Mar­co Lip­ka (418) und dem ein­ge­wech­sel­ten Jon­ni Jun Franz (470), der stark auf­spiel­te, noch 4 Kegel. So schrumpf­te der Vor­sprung der Wag­ner­städ­ter auf immer noch gute 90 Kegel. Im Schluss­paar ent­wickel­te sich ein Kri­mi der die Stim­mung über­ko­chen lies. Der Rou­ti­nier Hans Dip­pold (901) kämpf­te gegen Frank Brey­vo­gel (900), bei­de spiel­ten auf glei­cher Höhe. Der Moren­den Dip­pold konn­te das Duell aber „klar und deut­lich“ mit einem Kegel für sich ent­schei­den. In der ande­ren Paa­rung ent­wickel­te sich aber der stärk­ste Kampf des Spie­les. Ste­fan Land­mann (948) begann sehr ver­hal­ten und muss­te auf die ersten fünf­zig Kugeln sei­nem Geg­ner Seba­sti­an Klon­ner (998) gleich mal 59 Kegel über­las­sen. Der Monns­hei­mer Schluss­spie­ler erspiel­te sich mit 277 Kegel einen neu­en Bahn­re­kord. Die­ser Start lies böses erah­nen, doch Ste­fan Land­mann kam stark auf, der Kämp­fer spiel­te noch 3 star­ke Bah­nen. Doch auch dies konn­te nicht ver­hin­dern das sein Geg­ner bei­na­he die magi­sche 1000 in Bay­reuth geknackt hät­te. Mit 998 Kegel blieb Seba­sti­an Klon­ner knapp dar­un­ter, er löste aber dadurch den bestehen­den Bahn­re­kord von Juli­an Böhm (988) ab. Doch selbst die­se über­ra­gen­de Lei­stung reich­te dem SKC Mons­heim an die­sem Tag nicht zum Sieg. Mons­heim spiel­te das zweit­be­ste Ergeb­nis auf der Moren­den­an­la­ge einer Gast­mann­schaft, doch Moren­den sicher­te sich mit 41 Kegel Vor­sprung den Sieg und spiel­te selbst nur 26 Kegel unter dem eige­nen Bahnrekord.

Moren­den hat­te in allen Berei­chen knapp die Nase vorn und hol­te sich dadurch ver­dient den Sieg, gegen die sehr star­ken und sym­pa­thi­schen Sport­ka­me­ra­den aus Rhein­land-Pfalz. Im näch­sten Spiel war­tet jetzt der deut­sche Mei­ster PSV Fran­ken Neu­stadt, das wird noch­mal eine Num­mer schwe­rer wer­den, aber viel­leicht kann man die Neu­städ­ter, die auf besten Weg zur Titel­ver­tei­di­gung sind, ein biss­chen ärgern.

Stim­men zum Spiel:

Rüdi­ger Nie­bergall (Team­chef CKC Morenden)

Glück­wunsch an bei­de Mann­schaf­ten für die Top Ergeb­nis­se die heu­te gespielt wur­den, das sieht man hier nicht oft. Dan­ke vor allem an mei­ne Mann­schaft die hat gekämpft bis zum Umfal­len, man muss auch dazu sagen, dass ihr es uns heu­te nicht leicht gemacht habt. Ich den­ke das was ihr heu­te gespielt habt wird so schnell kei­ner mehr hier spie­len, wahr­schein­lich auch wir nicht. Denn so ein Ergeb­nis spie­len wir hier auch nicht jeden Tag.

Gerd Böss (Spiel­füh­rer SKC Monsheim)

Ihr habt wirk­lich ein super Spiel abge­lie­fert, wir hat­ten eigent­lich damit gerech­net, wenn wir über 5400 spie­len, könn­ten wir die Punk­te mit­neh­men. Ihr seid aber heu­te über euch hin­aus­ge­wach­sen und habt ver­dient gewon­nen. Ich hof­fe natür­lich, dass es im Rück­spiel dann anders aus­sieht, bis dahin noch viel Erfolg!

Ergeb­nis­se CKC Moren­den Bay­reuth 1:

Juli­an Böhm (930), Ste­fan Kull­mann (954), Micha­el Prill (908), Basti­an Land­mann (892), Hans Dip­pold (901), Ste­fan Land­mann (948)

Ergeb­nis­se SKC Mons­heim 1:

Gerd Böss (876), Tobi­as Kräu­ter (875), Dani­el Krü­ger (955), Mar­co Lip­ka (418), Frank Brey­vo­gel (900), Seba­sti­an Klon­ner (998), Jon­ni Jun Franz (470)