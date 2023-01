Bam­ber­ger Sie­ge­rin gewinnt Grand Slam Titel

Wer im Juni des letz­ten Jah­res die Final­spie­le beim Jugend-Welt­rang­li­sten­tur­nier, den Ger­man Juni­ors auf dem Cen­ter­court des TC Bam­berg ver­folgt hat, der konn­te schon zu die­sem Zeit­punkt die 14-jäh­ri­ge Ali­na Kor­nee­va bewun­dern, die sich in über­zeu­gen­der Manier den Titel sichern konn­te. Dass dies noch lan­ge nicht das Ende der Fah­nen­stan­ge war zeig­te sich jetzt beim Grand Slam Tur­nier in Austra­li­en. Mit ihrem 3‑Satz Sieg mach­te die jun­ge Rus­sin den näch­sten Schritt auf dem Weg zu ihrem Traum, die Num­mer 1 der Welt zu werden.

Die näch­ste Chan­ce, zukünf­ti­ge Top Tennisspieler*innen aus näch­ster Nähe zu erle­ben, ergibt sich erneut in die­sem Jahr, denn die näch­ste Aus­ga­be der Ger­man Juni­ors fin­det wie­der auf der Anla­ge des TC Bam­berg im Hain statt. In der Zeit vom 11. bis 18.06.2023 wer­den sich wie­der die besten Nach­wuchs­spie­ler der Welt in Bam­berg tref­fen, um den Titel des inter­na­tio­na­len deut­schen Jugend­mei­sters zu erringen.