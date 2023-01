Patrick Wei­mar und die SpVgg haben sich auf eine Ver­trags­auf­lö­sung geei­nigt. Patrick­Wei­mar ist ein Urge­stein in der Alt­stadt-Fami­lie. Das Fuß­ball­spie­len lern­te der gelern­te Phy­sio­the­ra­peut beim Nach­bar­ver­ein ASV Ober­preu­schwitz. Dort spiel­te er ins­ge­samt neun Jah­re lang (bis 2008), ehe er 2010 ein Jahr für die Alt­stadt spiel­te und sich anschlie­ßend dem 1. FC Nürn­berg anschloss. 2016 kehr­te er schließ­lich in sei­ne Hei­mat­stadt zurück. Seit­dem stand er für die SpVgg Bay­reuth 134-mal auf dem Platz,schoss dabei 14 Tore und berei­te­te 13 vor. In der 3. Liga kam der 27-Jäh­ri­ge zu einem Kurz­ein­satz gegen den VfB Olden­burg. Wir wün­schen Pad­dy alles Gute für sei­ne Zukunft.

Patrick Wei­mar: „Als Bay­reu­ther bin ich natür­lich stolz, dass ich über so eine lan­ge Zeit­das Tri­kot der Alt­stadt tra­gen durf­te und bedan­ke mich bei allen Fans und Ver­ant­wort­li­chen für die Unter­stüt­zung und das Ver­trau­en über die Jahre.“

Geschäfts­füh­rer Micha­el Born: „Wir haben uns schon vor Weih­nach­ten zusam­men­ge­setzt und die sport­li­che Situa­ti­on bespro­chen. Ursprüng­lich war die Idee, Pad­dy in ande­rer Funk­ti­on bei der Alt­stadt ein­zu­bin­den. Letzt­end­lich hat sich Pad­dy aber ent­schlos­sen, noch wei­ter die Schu­he zu schnü­ren. Wir wün­schen ihm dabei viel Erfolg. Pad­dy, wir sehen uns!“