Karl-Heinz Lang­ner folgt auf Ste­phan Keßler

Aktiv­se­ni­or Ste­phan Keß­ler aus Herolds­berg brach­te sei­ne Exper­ti­se in Mar­ke­ting, Ver­trieb und Unter­neh­mens­be­ra­tung aus inter­na­tio­na­len Groß­un­ter­neh­men und Selbst­stän­dig­keit in vie­len Sprech­stun­den der Aktiv­se­nio­ren ein. Jetzt gibt er sein Amt als Regio­nal­lei­ter nach sechs Jah­ren an den selbst­stän­di­gen Mar­ke­ting-Kon­sul­tor Karl-Heinz Lang­ner aus Wen­del­stein ab.

Für sei­ne ehren­amt­li­che Lei­stung haben Wirt­schafts­för­de­rer Tho­mas Wächt­ler und Land­rat Alex­an­der Tritt­hart Ste­phan Keß­ler gedankt und die wert­vol­le Arbeit der Aktiv­se­nio­ren im Land­kreis gewür­digt. Der selbst­stän­di­ge Unter­neh­mens­be­ra­ter sei nicht nur für Grün­dungs­wil­li­ge ein gefrag­ter Ansprech­part­ner. Er habe die Aktiv­se­nio­ren durch eine Zeit sich über­la­gern­der Kri­sen geführt, die Ange­bo­te digi­ta­ler Kom­mu­ni­ka­ti­on aus­ge­wei­tet und ande­ren Mut gemacht, den Schritt in die Selbst­stän­dig­keit zu wagen. Keß­ler bleibt als Aktiv­se­ni­or enga­giert und betreut unter ande­rem die Info­ta­ge mit der Wirt­schafts­för­de­rung Nürn­berg wei­ter. Sein Nach­fol­ger Karl-Heinz Lang­ner freut sich, dass für die ehren­amt­li­che Bera­tung und Beglei­tung von Grü­nungs­wil­li­gen wie­der mehr per­sön­li­cher Kon­takt mög­lich ist. Die Sprech­stun­de fin­det 2023 wie­der in Prä­senz vor Ort stattfinden.

Sprech­stun­de der Aktivsenioren

Wer die Aktiv­se­nio­ren ken­nen­ler­nen möch­te, hat dazu bei den monat­li­chen Sprech­ta­gen Gele­gen­heit. Der näch­ste Ter­min ist am 6. Febru­ar in der Zeit von 12 bis 16 Uhr im Wirt­schafts­re­fe­rat der Stadt Erlan­gen, Nägels­bach­str. 40, Raum 115 im 1. OG. Da es sich um Ein­zel­be­ra­tun­gen han­delt, kön­nen sich inter­es­sier­te Grün­dungs­wil­li­ge aus Stadt und Land­kreis bis Don­ners­tag, den 02.02.2023 bei der Wirt­schafts­för­de­rung der Stadt Erlan­gen anmel­den (E‑Mail wifoe@​stadt.​erlangen.​de oder Tele­fon­num­mer 09131 / 86–2612). Die Sprech­ta­ge fin­den an jedem ersten Mon­tag im Monat statt und wer­den abwech­selnd von den Wirt­schafts­för­de­run­gen der Stadt Erlan­gen und dem Land­kreis Erlan­gen-Höch­stadt organisiert.

Ins­ge­samt gibt es in Bay­ern mehr als 350 Frei­wil­li­ge im Ruhe­stand, die bei der Exi­stenz­grün­dung bera­ten und klei­nen und mitt­le­ren Fir­men in allen Unter­neh­mens­pha­sen hel­fen. Sie geben ihre Berufs- und Lebens­er­fah­rung aus unter­schied­li­chen Berei­chen in Wirt­schaft und Manage­ment wei­ter. Zudem unter­stüt­zen sie Arbeits­su­chen­de, ins­be­son­de­re Wie­der­ein­stei­ge­rin­nen und Wie­der­ein­stei­ger, indem sie ihnen Tipps zu Bewer­bung und Vor­stel­lungs­ge­spräch geben. Die Ver­eins­mit­glie­der arbei­ten ehren­amt­lich und hono­rar­frei. Die Aktiv­se­nio­ren lei­sten kei­ne Rechts- und Steu­er­be­ra­tung. Die Bera­tung ist kostenfrei.