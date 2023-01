Am Mitt­woch, 1. Febru­ar 2023, 17 bis 19 Uhr, fin­det in der Wun­der­burg ein Bür­ger­dia­log statt. Dazu sind alle Bür­ge­rin­nen und Bür­ger aus dem Stadt­teil herz­lich ein­ge­la­den. Der Ver­samm­lung im Pfarr­heim Maria Hilf, Wun­der­burg 4, geht die Orts­be­ge­hung Ula­nen­park vor­aus. Treff­punkt für alle, die an der Orts­be­ge­hung unter der Lei­tung vom Geschäfts­füh­rer der Stadt­bau GmbH, Veit Berg­mann, teil­neh­men möch­ten, ist um 17 Uhr am Rewe-Park­platz in der Erlich­stra­ße. Dort wer­den Ober­bür­ger­mei­ster Andre­as Star­ke und Die­ter Gramß vom Bür­ger­ver­ein Wun­der­burg alle Bür­ge­rin­nen und Bür­ger will­kom­men heißen.

Den Bür­ger­dia­log im Pfarr­heim, der gegen 17.40 Uhr beginnt, wird Finanz­re­fe­rent Bert­ram Felix mit einem Bericht zur Sanie­rung der Wun­der­burg­schu­le eröff­nen. Im Anschluss wird sich Bau­re­fe­rent Tho­mas Bee­se ein­mal zum Bahn­aus­bau mit den Pla­nun­gen zum Kreis­ver­kehr, zum ande­ren zum Sach­stand Schau­er-Gebäu­de äußern. Der Bür­ger­dia­log endet mit einer Dis­kus­si­ons­run­de, mode­riert von Ober­bür­ger­mei­ster Star­ke und Micha­el Mem­mel, Lei­ter des Amts für Bür­ger­be­tei­li­gung, Pres­se- und Öffent­lich­keits­ar­beit. Alle Bür­ge­rin­nen und Bür­ger sind ein­ge­la­den, sich dar­an zu beteiligen.