Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Dieb­stahls­de­lik­te

Bam­berg. Fahr­rad­ta­schen im Wert von 70,- Euro wur­den am letz­ten Wochen­en­de aus einem Kel­ler in der Pfi­ster­stra­ße entwendet.

Bam­berg. Am Frei­tag­nach­mit­tag, zwi­schen 16 und 16.30 Uhr, wur­de in der Lan­gen Stra­ße eine Jacke ent­wen­det. Der Geschä­dig­te hat­te sei­ne Jacke kurz abge­legt, dies nutz­te der Täter zum Diebstahl.

Bam­berg. Eine Tasche mit Inhalt wur­de dann noch am Frei­tag­abend in einer Bar in der Obe­ren Sand­stra­ße gestoh­len. Auch hier ließ der Besit­zer sei­ne Jacke unbe­auf­sich­tigt, der Wert wird von ihm mit über 180,- Euro angegeben.

Bam­berg. Zu guter Letzt wur­de noch ein Han­dy- und ein Geld­bör­sen­dieb­stahl im Gesamt­wert von 1000,- Euro zur Anzei­ge gebracht. Die bei­den Gegen­stän­de wur­den in der Nacht von Frei­tag auf Sams­tag in einer Gast­stät­te am Pfahl­plätz­chen gestohlen.

Sach­be­schä­di­gun­gen

Bam­berg. Ein Absperr­pfo­sten wur­de am Mon­tag in der Pfarr­feld­stra­ße beschä­digt. Ein Unbe­kann­ter riss den Pfo­sten aus der Ver­an­ke­rung, der Scha­den wird auf 100,- Euro geschätzt.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Ein­brü­che

HEI­LI­GEN­STADT. Im Zeit­raum von Don­ners­tag­abend bis Frei­tag­früh wur­de ver­sucht, am Rat­haus von Hei­li­gen­stadt eine Tür auf­zu­he­beln. An der Holz­zu­gangs­tür konn­ten fri­sche Hebel­spu­ren fest­ge­stellt wer­den. Letzt­end­lich wur­de die Tür jedoch nicht auf­ge­bro­chen. Durch Beschä­di­gun­gen am Tür­rah­men und am Tür­schloss ent­stand ein Sach­scha­den in Höhe von ca. 2000,- Euro. Die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land erbit­tet Täter­hin­wei­se unter der Tele­fon­num­mer 0951 / 9129 – 310.

Ver­kehrs­un­fall­fluch­ten

HEI­LI­GEN­STADT / VEIL­BRONN. Im Zeit­raum von Mitt­woch­mit­tag bis Don­ners­tag­mit­tag wur­de in Veil­bronn ein Pkw ange­fah­ren. Der blaue BMW stand auf einem frei zugäng­li­chen Park­platz und wur­de an der Front­stoß­stan­ge beschä­digt. Offen­sicht­lich stieß ein bis­lang unbe­kann­ter Fahr­zeug­füh­rer gegen den blau­en BMW und ent­fern­te sich anschlie­ßend, ohne sich um den ver­ur­sach­ten Scha­den zu küm­mern. An dem gepark­ten Pkw ent­stand ein Sach­scha­den in Höhe von ca. 1000,- Euro. Die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land erbit­tet Täter­hin­wei­se unter der Tele­fon­num­mer 0951 / 9129 – 310.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Wei­lers­bach. Am Frei­tag­nacht führ­ten Beam­te der Poli­zei Eber­mann­stadt eine Geschwin­dig­keits­mes­sung auf der B470 bei Wei­lers­bach durch. Dabei hiel­ten sich meh­re­re Auto­fah­rer nicht an die vor­ge­ge­be­ne Höchst­ge­schwin­dig­keit von 70 km/​h. Sie wur­den ange­hal­ten und vor Ort auf ihr Fehl­ver­hal­ten hin­ge­wie­sen. Der Schnell­ste war mit 97 km/​h unterwegs.

Wie­sent­tal. Im Orts­teil Neu­dorf fuhr am Frei­tag­mit­tag ein grün-wei­ßer Lkw beim Ran­gie­ren eine Stra­ßen­la­ter­ne an. Anschlie­ßend ent­fern­te sich der Fah­rer samt Fahr­zeug, ohne sich um den ange­rich­te­ten Scha­den zu küm­mern. Es ent­stand Sach­scha­den in Höhe von min­de­stens 1000,- Euro. Anhand der Auf­schrift dürf­te es sich bei dem Lkw um einen Lie­fer-Lkw für Fen­ster und Türen han­deln. Mög­li­cher­wei­se fiel im Gemein­de­ge­biet von Wie­sent­tal ein sol­cher Lkw im Lau­fe des Frei­tags bei einer Lie­fe­rung auf. Hin­wei­se an die Poli­zei­in­spek­ti­on Eber­mann­stadt, Tel. 09194/7388–0.

Pretzfeld/​OT Wann­bach. Am Frei­tag­nach­mit­tag gerie­ten zwei Hun­de­be­sit­zer wäh­rend ihres Spa­zier­gan­ges in Streit, nach­dem die Hun­de zunächst auf­ein­an­der los gin­gen. Im Ver­lauf des Strei­tes belei­dig­te und bedroh­te ein 76-Jäh­ri­ger sei­nen 53-jäh­ri­gen Kon­tra­hen­ten, wor­auf­hin die Poli­zei ein­ge­schal­tet wur­de. Nun wird gegen den Aggres­sor ein Straf­ver­fah­ren geführt.

Kirch­eh­ren­bach. Mit einer nicht täg­lich vor­kom­men­den Unfall­flucht muss­ten sich am Frei­tag­mit­tag Beam­te der Poli­zei­in­spek­ti­on Eber­mann­stadt beschäf­ti­gen. Gegen 13:45 Uhr konn­ten drei Mili­tär­fahr­zeu­ge von Pretz­feld kom­mend beob­ach­tet wer­den, die die Haupt­stra­ße in Kirch­eh­ren­bach in Rich­tung Wie­sen­t­hau befuh­ren. Eines der Fahr­zeu­ge tou­chier­te hier­bei ein Haus­eck und fuhr ohne anzu­hal­ten wei­ter. Ob es sich um ame­ri­ka­ni­sche oder deut­sche Mili­tär­fahr­zeu­ge gehan­delt hat, ist Gegen­stand er der­zei­ti­gen Ermitt­lun­gen. Es ent­stand Sach­scha­den von min­de­stens 2500,- Euro. Hin­wei­se erbit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Eber­mann­stadt, Tel. 09194/7388–0.

Eber­mann­stadt. Eine wei­te­re Unfall­flucht wur­de am Frei­tag­vor­mit­tag zur Anzei­ge gebracht. Im Ver­lauf des Frei­tag­vor­mit­tags wur­de auf dem Park­platz in der Stra­ße An der Wie­sent ein brau­ner Hyun­dai von einem unbe­kann­ten Fahr­zeug ange­fah­ren. Das Fahr­zeug des 57-jäh­ri­gen Geschä­dig­ten park­te ord­nungs­ge­mäß auf dem dor­ti­gen öffent­li­chen Park­platz. Zeu­gen­hin­wei­se an die Poli­zei­in­spek­ti­on Eber­mann­stadt, Tel. 09194/7388–0.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Unfäl­le

Eggols­heim. Am Frei­tag in der Früh miss­ach­te­te der 18jährige Fah­rer eines Maz­da an der Ein­mün­dung der Kreis­stra­ße FO 5 zur Staats­stra­ße 2244 die Vor­fahrt einer 20jährigen Opel-Fah­re­rin. In Fol­ge des­sen kam es zum Streif­vor­gang zwi­schen den bei­den Fahr­zeu­gen. Ver­letzt wur­de dabei nie­mand. Am Maz­da ent­stand jedoch ca. 600.- Euro und am Opel ca. 400.- Euro Sachschaden.

Unfall­fluch­ten

Forch­heim. Ein bis­lang unbe­kann­ter Ver­kehrs­teil­neh­mer fuhr am Mitt­woch zwi­schen 11:00 bis 12:00 Uhr auf dem Kun­den­park­platz der Geschäf­te in der Bay­reu­ther Stra­ße Höhe Haus­num­mer 6 einen dort gepark­ten wei­ßen Pkw Sko­da Citi­go an. Ohne sich um den dabei am Sko­da ent­stan­de­nen Sach­scha­den von 1200.- Euro küm­mern, ent­fern­te sich der Unfall­ver­ur­sa­cher von der Unfall­stel­le. Zeu­gen wer­den gebe­ten sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim unter Tel. 09191/7090–0 zu melden.

Neun­kir­chen a.Brand. Einem auf­merk­sa­men Zeu­gen ist es zu ver­dan­ken, dass der Fah­rer eines Pkw Audi nicht auf sei­nen Unfall­scha­den in Höhe von 250.- Euro sit­zen bleibt. Der Zeu­ge konn­te näm­lich am Frei­tag um 18:30 Uhr in der Forch­hei­mer Stra­ße beob­ach­ten, wie der 59jährige Fah­rer eines Pkw Hyun­dai beim Rück­wärts­ein­par­ken mit sei­ner Anhän­ger­kupp­lung gegen den Audi fuhr. Statt sich um den Fremd­scha­den zu küm­mern, fuhr der Unfall­ver­ur­sa­cher ein­fach davon. Dank der Infor­ma­tio­nen durch den Zeu­gen konn­te der flüch­ti­ge Unfall­ver­ur­sa­cher schnell ermit­telt wer­den, wel­cher sich nun wegen uner­laub­tem Ent­fer­nen vom Unfall­ort straf­recht­lich ver­ant­wor­ten muss.

Son­sti­ges

Forch­heim. Am Frei­tag kurz vor Mit­ter­nacht geriet der 33jährige Fah­rer eines BMW in der Bay­reu­ther Stra­ße in eine Ver­kehrs­kon­trol­le. Da er eine Haschisch­pfei­fe mit sich führ­te und bei ihm ein Dro­gen­test posi­tiv ver­lief, wur­de ihm die Wei­ter­fahrt unter­sagt, bei ihm eine Blut­ent­nah­me durch­ge­führt und sei­ne Rausch­gif­tu­ten­si­li­en sicher­ge­stellt. Anzei­gen nach dem Betäu­bungs­mit­tel­ge­setz und Stra­ßen­ver­kehrs­ge­setz sind die Folge.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Zeu­gen gesucht!

Lich­ten­fels. Am Frei­tag­abend ent­wen­de­te ein bis­lang unbe­kann­ter männ­li­cher Täter ein Smart­phone in einem Bräu­nungs­cen­ter in der Bam­ber­ger Stra­ße. Der Tat­ver­däch­ti­ge ver­wickel­te eine 34-jäh­ri­ge Ange­stell­te in ein Gespräch. Dabei nutz­te der Täter einen für ihn gün­sti­gen Augen­blick, um das hoch­wer­ti­ge Smart­phone der Ange­stell­ten zu ent­wen­den. Anschlie­ßend ver­ließ er den Tat­ort. Wer hat hier­zu Beob­ach­tun­gen machen kön­nen? Hin­wei­se nimmt die Poli­zei Lich­ten­fels unter der Tel.-Nr. 09571/95200 entgegen.

Kon­trol­le endet in Handschellen

Lich­ten­fels. Am Frei­tag­mor­gen kon­trol­lier­ten Zivil­kräf­te der Poli­zei einen 43-Jäh­ri­gen in der Viktor‑v.-Scheffel-Straße. Der Kon­trol­lier­te ver­such­te die Beam­ten zunächst durch Anga­be fal­scher Per­so­na­li­en zu täu­schen. Kurz dar­auf konn­ten sie den Grund für die fal­sche Namens­an­ga­be her­aus­fin­den. Gegen den 43-jäh­ri­gen Lich­ten­fel­ser lag ein Haft­be­fehl vor. Er wur­de dar­auf­hin ver­haf­tet und in eine nahe­ge­le­ge­ne Justiz­voll­zugs­an­stalt gebracht.

Feh­ler beim Abbie­gen führt zu Verkehrsunfall

Weis­main. Im Ein­mün­dungs­be­reich Vize­kanz­ler-Reuß-Stra­ße/­Pa­ter-Otto-Hop­fen­mül­ler-Stra­ße kam es am Frei­tag­nach­mit­tag zu einem Ver­kehrs­un­fall. Eine 38-jäh­ri­ge Fahr­zeug­füh­re­rin bog in wei­tem Bogen ab und über­sah, allem Anschein nach, den Gegen­ver­kehr. Sie stieß mit der Fahr­zeug­front gegen das ent­ge­gen­kom­men­de Fahr­zeug eines 70-Jäh­ri­gen. Die bei­den Fahr­zeug­füh­rer blie­ben unver­letzt. Es ent­stand jedoch erheb­li­cher Sach­scha­den an den Fahrzeugen.