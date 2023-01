Und jetzt WIR!

Am Sonn­tag, 05.03.2023, fin­det von 11 – 16 Uhr ein offe­ner Pro­jekt­tag zum The­ma Kin­der­rech­te mit König Justus & Co. in der Kul­tur­fa­brik KUFA statt.

Der Kin­der­schutz­bund und Cha­peau Claque e. V. laden an die­sem Tag alle Kin­der zwi­schen 6 und 12 Jah­ren zu einem offe­nen Pro­gramm zum The­ma Kin­der­rech­te in die KUFA ein. Hier haben die Kin­der die Mög­lich­keit mit­zu­be­stim­men und für ihre Rech­te einzutreten.

Die Kin­der erwar­tet ein inter­ak­ti­ves Thea­ter mit König Justus (ab 11 Uhr), ein krea­ti­ves Bastel- und Mal-Ange­bot. Ein Thea­ter­work­shop star­tet um 13.30 Uhr und im Anschluss wird der Kin­der­rech­te Song (auf­ge­nom­men 2022) prä­sen­tiert. Und vie­les mehr. ..

Jede Ver­an­stal­tung kann ein­zeln besucht wer­den. Dies ist eine gemein­sa­me Ver­an­stal­tung von Cha­peau Claque und Kin­der­schutz­bund geför­dert durch das Deut­sche Kinderhilfswerk.

Der Ein­tritt ist frei.

Infos gibt es auch auf www​.kufa​-bam​berg​.de.