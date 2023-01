Hän­de rein, Schmer­zen weg

Nico­le Putsch­ky-Kai­ser bie­tet in Köd­nitz die aus dem TV bekann­te Alpha-Coo­ling-Behand­lung an

Von der chro­nisch lei­den­den Schmerz­pa­ti­en­tin zum coo­len Licht­blick für ande­re Betrof­fe­ne: Die­se Wand­lung hat Nico­le Putsch­ky-Kai­ser aus Köd­nitz im Land­kreis Kulm­bach hin­ter sich. Die 47-Jäh­ri­ge bie­tet ab sofort in ihrem Stu­dio Coo­ling Vital (Ebers­bach 30, Köd­nitz) Alpha Coo­ling Pro­fes­sio­nal (ACP) an, die neue Art der Käl­te­an­wen­dung bei chro­ni­schen Schmer­zen. Im Ver­gleich zu sper­ri­gen Käl­te­kam­mern und auf­wän­di­gen Eis­bä­dern ist Alpha Coo­ling Pro­fes­sio­nal eine ver­ein­fach­te und vor allem preis­wer­te Anwen­dung. Eini­ge der Effek­te sind aus der Kry­o­the­ra­pie bekannt – ohne Sprit­zen und ohne Medikamente.

„Ich weiß, wovon ich spre­che, denn ich war jetzt sie­ben Jah­re lang selbst Schmerz­pa­ti­en­tin mit null Lebens­qua­li­tät“, sagt die weit übers Weiß­main­tal hin­aus bekann­te Buch­au­to­rin und Spea­ke­rin, der auf Insta­gram knapp 75.000 Men­schen fol­gen (@jammer_nicht_lebe). Nach drei Band­schei­ben­vor­fäl­len sah Putsch­ky-Kai­sers Lei­dens­all­tag so aus: Täg­lich drei Ibu­profen-Tablet­ten plus zwei Nova­min-Schmerz­ta­blet­ten – und wenn das alles nichts half, ging’s immer wie­der ab zum Arzt für die Cor­ti­son­sprit­ze. „Was ande­res hel­fe nicht, mein­ten die Ärz­te, ich galt als therapieresistent“.

Von Gali­leo-Bei­trag fasziniert

Der Licht­blick kam dann im ver­gan­ge­nen Herbst: „In der Wis­sen­sen­dung Gali­leo habe ich den zehn­mi­nü­ti­gen Bei­trag über den All­gäu­er Pro­dukt­ent­wick­ler Mar­kus Deussl und sei­ne Anti-Schmerz­box gese­hen. Ich war sofort Feu­er und Flam­me und habe mich gleich mit dem Medi­zi­ner Dr. Frank Wolf­ram in Ver­bin­dung gesetzt, der die Wirk­wei­se im Fern­se­hen so anschau­lich fach­lich erklärt hat­te“, erklärt Putschky-Kaiser.

Der 180 km lan­ge Trip zum Ortho­pä­den in Bad Dür­ren­berg (Sach­sen-Anhalt) hat sich gelohnt, denn der Effekt war über­wäl­ti­gend: „Bei mir hat die ACP-Anwen­dung sofort gewirkt und ich habe direkt auf dem Nach­hau­se­weg beschlos­sen, mir auch ein Gerät zu bestel­len, damit auch Leid­tra­gen­de aus dem Land­kreis Kulm­bach von Alpha Coo­ling Pro­fes­sio­nal pro­fi­tie­ren kön­nen“, erklärt Putsch­ky-Kai­ser, die selbst noch völ­lig baff ist, ange­sichts des Effekts bei sich selbst.

„Es klingt ja wirk­lich unglaub­lich, vor allem, weil es so ein­fach ist. Die Anwen­der müs­sen ledig­lich fünf­mal hin­ter­ein­an­der für zwei Minu­ten bei­de Hän­de in die Alpha-Coo­ling-Kühl­kam­mern stecken. Mei­ne ersten Kun­din­nen und Kun­den sind genau­so begei­stert wie ich“, sagt Nico­le Putsch­ky-Kai­ser, die das Alpha-Coo­ling-Gerät nun seit Anfang des Jah­res einsetzt.

Die Funk­ti­ons- und Wirkweise

Obwohl die Anwen­der nur ihre Hän­de auf die Kühl­flä­chen in die Unter­druck­kam­mer des ACP-Gerä­tes stecken, wirkt ACP auf den gesam­ten Kör­per und ist damit eine pro­fes­sio­nel­le lokal ange­wand­te Ganz­kör­per-Käl­te­an­wen­dung. Denn über die Hand­flä­chen wird die Absen­kung der Kör­per­kern­tem­pe­ra­tur um bis zu 1,5 Grad Cel­si­us erreicht. Das kal­te Blut in den Adern simu­liert eine Art Not­si­tua­ti­on. Die Sen­kung der Blut­tem­pe­ra­tur bewirkt die Aus­schüt­tung kör­per­ei­ge­ner Endor­phi­ne. Das kann in Ein­zel­fäl­len Ent­zün­dun­gen hem­men, wei­te­re för­der­li­che Pro­zes­se ansto­ßen und zur Schmerz­re­duk­ti­on oder sogar bis zur Schmerz­frei­heit füh­ren, wir eine aktu­el­le Beob­ach­tungs­stu­die von Dr. med. Frank Wolf­ram zeigt. Mitt­ler­wei­le wird die ACP-Behand­lung vor allem bei Rücken­schmer­zen, Rheu­ma, Fibro­my­al­gie, Arthri­tis, Ner­ven­schmer­zen wie zum Bei­spiel dem Kar­pal­tun­nel­syn­drom, bei Gelenk­schmer­zen, Migrä­ne und Sport­ver­let­zun­gen ein­ge­setzt, aber eben auch zur Lei­stungs­stei­ge­rung und Rege­ne­ra­ti­on im Sport.

Nico­le Putsch­ky-Kai­ser sieht ein enor­mes Poten­zi­al in Alpha Coo­ling Pro­fes­sio­nal, auch auf­grund ihrer Erfah­rung als Grün­de­rin der Lebens­lust Aka­de­mie Kulm­bach, einem Pro­jekt zur Prä­ven­ti­on vor Depres­si­on. „Aus eige­ner Erfah­rung weiß ich, wie die durch chro­ni­sche Schmer­zen ver­lo­re­ne Lebens­qua­li­tät zur Depres­si­on füh­ren kann. Hier kann die ACP-Metho­de ein Ansatz sein“, so Nico­le Putschky-Kaiser.

Gute Nach­richt für alle Schmerz­pa­ti­en­ten. Sie kön­nen die Behand­lungs­me­tho­de bei Nico­le Putsch­ky-Kai­ser ganz unver­bind­lich testen. Die erste Pro­be­an­wen­dung ist immer kosten­los. Ter­mi­ne kön­nen online unter coo​ling​vi​tal​.de oder tele­fo­nisch unter 0170–9861171 ver­ein­bart werden.

Wei­te­re Informationen

Coo­ling Vital

Nico­le Putschky-Kaiser

Ebers­bach 30

95361 Köd­nitz

Tele­fon 0170- 98 611 71

kontakt@​coolingvital.​de

www​.coo​ling​vi​tal​.de