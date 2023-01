Am Don­ners­tag, 27.04.2023, 19:30 Uhr, hält Anton Kohl in der Kul­tur­fa­brik KUFA einen Vor­trag über Umwelt-Pro­ble­me und Umwelt-Schutz in Bam­berg und der Welt.

Anton Kohl, Geschäfts­füh­rer der TNL Umwelt­pla­nung in But­ten­heim, wird in einem Vor­trag die glo­ba­len Aus­wir­kun­gen der Kli­ma­kri­se auf unse­re regio­na­le Lebens­welt anhand von pra­xis­na­hen Bei­spie­len her­un­ter brechen.

Herr Kohl erklärt, wie ange­wand­ter Natur­schutz funk­tio­nie­ren kann und auch, was jede*r Ein­zel­ne dafür tun kann.

Der Ein­tritt ist frei.

Infos gibt es auch auf www​.kufa​-bam​berg​.de.