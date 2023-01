Hand­werk trifft E‑Commerce: Unter­neh­mer­dia­log bei Eleo

Nahe­zu unbe­merkt von der Öffent­lich­keit hat sich im Groß­hei­ra­ther Gemein­de­teil Buchen­rod eines der bun­des­weit erfolg­reich­sten Unter­neh­men im E‑Commerce ent­wickelt. Eleo, vor über 50 Jah­ren von Klaus von Loef­fel­holz als Ein-Mann-Betrieb für Kunst­hand­werk gegrün­det, ist die Num­mer 1 in Deutsch­land, wenn es um Zäu­ne, Tore, Gelän­der und Pavil­lons aus Schmie­de­ei­sen geht – und das mit einem Ver­trieb, der fast aus­schließ­lich übers Inter­net läuft. „95 Pro­zent unse­res Umsat­zes“, sagt Eleo-Geschäfts­füh­re­rin Kat­rin Wein­kauf beim Unter­neh­mer­dia­log mit Land­rat Seba­sti­an Straubel und Land­kreis-Wirt­schafts­för­de­rer Mar­tin Schmitz, „erwirt­schaf­ten wir im Online-Markt“.

Simp­le Dop­pel­stab-Mat­ten und Maschen­draht­zäu­ne sind nicht die Welt von Eleo. „Online-Hand­werks­be­trieb“ – das ist nach Über­zeu­gung der Geschäfts­füh­re­rin der pas­sen­de Begriff für das, was sie und ihre inzwi­schen über 50 Kol­le­gen auf dem ehe­ma­li­gen Gott­fried-Gelän­de unweit der Bun­des­stra­ße 4 betrei­ben. Die Kun­den bestel­len ihre Wunsch-Zaun­ele­men­te nach Maß im Inter­net, gefer­tigt wird in Schlos­ser-Qua­li­tät in fünf Pro­duk­ti­ons­stät­ten welt­weit (Tsche­chi­en, Ukrai­ne, Polen, Indi­en), beschich­tet aus­schließ­lich in Deutsch­land und erst nach der stren­gen Qua­li­täts-End­kon­trol­le in Buchen­rod geht die Ware hin­aus. Das Ziel von Eleo dabei: 100 Pro­zent Kun­den­zu­frie­den­heit. Die Bewer­tun­gen im Inter­net zei­gen, dass das Unter­neh­men ganz, ganz nah an die­sem Wert dran ist.

7,3 Mil­lio­nen Euro Umsatz hat Eleo im Jahr 2022 gemacht, schon ein Jahr zuvor durf­te Kat­rin Wein­kauf für ihr Unter­neh­men eine Urkun­de des baye­ri­schen Wirt­schafts­mi­ni­ste­ri­ums als „Digi­ta­ler Cham­pi­on“ ent­ge­gen­neh­men. Ein der­art erfolg­rei­ches Unter­neh­men im Land­kreis zu haben, erfreut natür­lich den Land­rat: „Dar­auf kön­nen wir stolz sein. Und wir müs­sen schau­en, dass wir sol­che Erfolgs­ge­schich­ten in die Köp­fe der Men­schen krie­gen.“ Denn auch Eleo hat der­zeit das Pro­blem, dass es freie Stel­len, aber zu wenig Bewer­ber hat.

Dabei sind Jobs wie etwa eine Aus­bil­dung zum „Kauf­mann im E‑Commerce“ zukunfts­si­cher. Vier Aus­zu­bil­den­de (zwei zum „Kauf­mann im E‑Commerce“, zwei Kauf­leu­te für Büro­ma­nage­ment) hat Eleo im ver­gan­ge­nen Jahr ein­ge­stellt. Dass sich Kat­rin Wein­kauf in die­sem agi­len und dyna­mi­schen Markt noch mehr Enga­ge­ment in der beruf­li­chen Bil­dung erhofft, kann Mar­tin Schmitz gut ver­ste­hen. Die Vor­aus­set­zun­gen, da beim Aus­bil­dungs­ni­veau vor­an zu kom­men, sei­en im Cobur­ger Land gut, sagt der Land­kreis-Wirt­schafts­för­de­rer: „Wir haben mit der Hoch­schu­le Coburg und unse­rem digi­ta­len Grün­der­zen­trum in Röden­tal star­ke Partner.“

Aber im Fal­le von Eleo ist es auch die Infra­struk­tur, die Pro­ble­me berei­tet: die Bus­an­bin­dung nach Buchen­rod ist über­schau­bar, was beson­ders die Suche nach Aus­zu­bil­den­den erschwert. Die­ses Pro­blem hat man auch im Land­rats­amt erkannt und des­halb gemein­sam mit der Indu­strie- und Han­dels­kam­mer sowie der Hand­werks­kam­mer eine Anfra­ge ans baye­ri­sche Innen­mi­ni­ste­ri­um gestar­tet. Inhalt: mehr Aus­nah­men bei den der­zeit gel­ten­den Regeln beim beglei­te­ten Fah­ren für Jugend­li­che unter 18 Jah­ren zu ermög­li­chen. „Wir hof­fen, dass wir an den stren­gen Vor­ga­ben ein biss­chen schrau­ben kön­nen“, hofft der Landrat.

Best­no­ten gab es von Kat­rin Wein­kauf für das Land­rats­amt. Erst jüngst hat Eleo den Stand­ort in Buchen­rod erwei­tert und dabei 20 Pro­zent Inve­sti­ti­ons­zu­schuss des Frei­staa­tes Bay­ern bekom­men. Die Geschäfts­füh­re­rin fasst das Pro­ze­de­re der Antrag­stel­lung mit­hil­fe der Land­kreis-Wirt­schafts­för­de­rung grif­fig zusam­men: „schnel­les Ver­fah­ren, gute Zusam­men­ar­beit“. So soll es auch wei­ter­ge­hen, denn Eleo – das immer wie­der in der Liste von „Deutsch­lands beste Online­shops“ steht – will wei­ter wach­sen. „Wir sind der­zeit die Num­mer 1 in Deutsch­land und wol­len die Num­mer 1 in West­eu­ro­pa wer­den“, sagt Kat­rin Wein­kauf. Der­zeit befin­den sich die Haupt­märk­te von Eleo in Deutsch­land, Öster­reich und der Schweiz – aber auch die Ver­käu­fe in Frank­reich und Ita­li­en ent­wickeln sich nach Fir­men­an­ga­ben gut. So was zu hören, erfreut natür­lich Mar­tin Schmitz: „Wenn man sieht, wie sich die­ses Unter­neh­men ent­wickelt hat, geht einem als Wirt­schafts­för­de­rer natür­lich das Herz auf.“

Für die Gemein­de Groß­hei­rath war Eleo „ein Glücks­fall“ – das sagt Bür­ger­mei­ster Udo Sie­gel ganz offen. Denn hät­te das Unter­neh­men die alten Hal­len zur Ton-Ver­ar­bei­tung am Buchen­ro­der Orts­rand nicht in ein Logi­stik­zen­trum ver­wan­delt, wären sie wohl zu einer Indu­strie­bra­che gewor­den. Aber der Stand­ort bringt für Eleo auch Her­aus­for­de­run­gen mit sich: Weil die Zufahrt über die Zie­ge­lei­stra­ße bei Hoch­was­ser der Itz schnell über­flu­tet wird, kann Eleo auch mal ganz schnell von der Außen­welt abge­schnit­ten sein. Des­halb hat es schon Gesprä­che mit der Gemein­de und dem Was­ser­wirt­schafts­amt dar­über gege­ben, ob die Zie­ge­lei­stra­ße nicht höher­ge­legt wer­den kann. Die Chan­cen dafür ste­hen gut, ver­si­cher­te Udo Siegel.

Zitat

„Auch an unse­rem klein­sten Fer­ti­gungs­stand­ort in Indi­en fer­ti­gen wir nach euro­päi­schen Stan­dards. Wenn wir das nicht tun wür­den, könn­ten wir ja nachts nicht schlafen.“

Kat­rin Wein­kauf (Geschäfts­füh­re­rin)

Zah­len

351 Obi-Märk­te in Deutsch­land bie­ten seit Ende 2022 die Mög­lich­keit an, sich indi­vi­du­ell gestal­te­te Zäu­ne und Gar­ten­to­re von Eleo zu bestellen.

5000 Zaun­va­ri­an­ten las­sen sich über die 14 ver­schie­de­nen Web­sites und Online-Shops von Eleo generieren.

18 Mit­ar­bei­ter hat Eleo im ver­gan­ge­nen Jahr neu am Stand­ort Buchen­rod ein­ge­stellt. Damit ist die Zahl der Mit­ar­bei­ter von 5 im Jahr 2016 auf heu­te 57 angestiegen