Zum 15. Spiel­tag der 2. Toyo­ta Damen Bas­ket­ball Bun­des­li­ga rei­sen die Damen der DJK Don Bos­co Bam­berg am Sams­tag in die schwä­bi­sche Metro­po­le Stutt­gart. In der Lan­des­haupt­stadt steht den Ober­frän­kin­nen ein schwe­res Aus­wärts­spiel bevor, da der dort behei­ma­te­te MTV aktu­ell einen Lauf von vier Sie­gen in Fol­ge hin­ter sich hat. Am letz­ten Wochen­en­de gewan­nen die Stutt­gar­te­rin­nen ihr Aus­wärts­spiel in Frei­burg deutlich.

Aber auch die Bam­ber­ge­rin­nen sind der­zeit auf einem Höhen­flug von fünf gewon­nen Par­tien nach­ein­an­der und wol­len ihren zwei­ten Platz in der Tabel­le wei­ter ver­tei­di­gen. Das Hin­spiel ging Mit­te Okto­ber noch knapp (56:50) an die DJK. Doch die Vor­zei­chen für das Rück­spiel sind nun etwas anders als zu Beginn der Spielrunde.

Seit der Nach­ver­pflich­tung der zyprio­ti­schen Auf­bau­spie­le­rin Maris­sa Pangalos, die letz­te Sai­son noch in Schwa­bach gespielt hat, agiert das Schwa­ben­team noch mal auf einem höhe­ren Level, hat sich dank der dort gelei­ste­ten guten Arbeit ste­tig ver­bes­sert und ist heu­er ein kla­rer Play­off-Kan­di­dat. Für das Don-Bos­co-Team geht es dar­um, „neben Pangalos die sehr guten Stutt­gar­ter Wer­fe­rin­nen Koly­and­ro­va, Wells & Co. in den Griff zu bekom­men“ so Bam­bergs Coach Stef­fen Dau­er, der dar­über hin­aus auf die Kon­stanz sei­ner Spie­le­rin­nen baut: „Wir brau­chen eine kon­stan­te Lei­stung über 40 Minu­ten an bei­den Enden des Fel­des, um in Stutt­gart bestehen zu können.“

Kei­ne kla­re Aus­sa­ge macht Dau­er zu sei­nem Auf­ge­bot, das er mit nach Stutt­gart mit­nimmt: „Wie in den letz­ten Wochen auch wird es wie­der bis kurz vor der Abfahrt nicht klar sein, wer ein­satz­fä­hig ist und spie­len kann.“ Neben den Lang­zeit­ver­letz­ten, für die die­se Par­tie noch zu früh kommt, sind die­se Woche noch ein paar Bles­su­ren bei ande­ren Spie­le­rin­nen zu bekla­gen und auch die jun­gen Nach­wuchs­kräf­te, die am Wochen­en­de noch in ande­ren Teams spie­len, sol­len kei­ne Über­be­la­stung erfahren.

Jump ist um 17:00 Uhr in der Sport­hal­le West.