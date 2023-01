Adam Rie­se hät­te sei­ne wah­re Freu­de an der Idee der Kul­tur-Initia­ti­ve-Staf­fel­stein im Rah­men der Son­der­fonds „Innen­stadt bele­ben“ des Frei­staa­tes Bay­ern gehabt. Zah­len gestal­ten für einen Adam-Rie­se-Erleb­nis­pfad vom „Aqua­Rie­se“ bis zum Rat­haus in Bad Staf­fel­stein. „Die Idee zu gro­ßen Zah­len von 0 bis 9 kam mir schon vor eini­gen Jah­ren“, so Her­mann Hacker – Vor­stand der Kul­tur Initia­ti­ve-Staf­fel­stein. „Und nun kön­nen wir das Pro­jekt mit Hil­fe der Regie­rung von Ober­fran­ken und dem Son­der­fonds der Städ­te­bau­mit­tel ange­hen“, ergänz erster Bür­ger­mei­ster Mario Schönwald.

Gro­ße Zif­fern­skulp­tu­ren sol­len als Weg­mar­ken auf dem neu­en „Adam-Rie­se- Erleb­nis­pfad“ auf­ge­stellt wer­den, um den Kur­be­reich noch enger an die Innen­stadt anzubinden.

Bereits im Jahr 2022 hat sich die in der Stadt­ver­wal­tung hier­für gegrün­de­te Len­kungs­grup­pe für die­ses Pro­jekt, auf Anre­gung des Quar­tiers­ma­na­gers Micha­el Böhm, aus­ge­spro­chen. Ros­wi­tha Jörig konn­te sich schnell für Bür­ger­wett­be­werb zur Zah­len­ge­stal­tung begei­stern, hat­te sie doch bereits 2020 den erfolg­rei­chen Foto­wett­be­werb für die Kul­tur-Initia­ti­ve (KIS) initi­iert und umge­setzt. „Zum einen ist der Weg vom Kur­be­reich in die Innen­stadt eine unse­rer wich­tig­sten Ver­bin­dun­gen, zum ande­ren kön­nen alle Bad Staf­fel­stei­ne­rin­nen und Bad Staf­fel­stei­ner sich an die­sem Wett­be­werb betei­li­gen,“ freut sich die Mitorganisatorin.

Adam Rie­se, gebo­ren 1492 / 1493 in Bad Staf­fel­stein, gilt als Vater des moder­nen Rech­nens und leg­te die Grund­la­gen zur Umstel­lung des dama­li­gen Zah­len­sy­stems von latei­ni­schen auf die indisch-ara­bi­sche Schreib­wei­se der Zahlenzeichen.

Der Phan­ta­sie des ein­zel­nen sind kei­ne gestal­te­ri­schen Gren­zen gesetzt. Man soll­te jedoch Grö­ße (bis zu 5 Metern) und das ange­dach­te Mate­ri­al berück­sich­ti­gen. Die Model­le kön­nen als Skiz­zen mit Was­ser­far­be oder Blei­stift, aus Knet­mas­se oder Mate­ria­li­en wie Holz oder Alu­mi­ni­um ange­fer­tigt wer­den. Auch kön­nen zu die­sem Wett­be­werb nur Ideen­skiz­zen ein­ge­reicht werden.

Von einer fach­kun­di­gen Jury wer­den alle bis zum 31. März 2023 ein­ge­reich­ten Ideen aus­ge­wer­tet und begut­ach­tet, um dann in einer Son­der­aus­stel­lung der Kul­tur Initia­ti­ve am Ende des Jah­res in der „Alten Dar­re“ prä­sen­tiert zu wer­den. Die Ein­sen­der der fünf besten Ent­wür­fe kön­nen sich über Wert­gut­schei­ne der Adam-Rie­se-Unter­neh­mer­ge­mein­schaft in einem Gesamt­wert von 600,00 € freu­en. „Hier sind wir der Adam-Rie­se-Unter­neh­mer­ge­mein­schaft sehr dank­bar, dass die­se uns unter­stützt“, so Ros­wi­tha Jörig. Erster Bür­ger­mei­ster Mario Schön­wald fügt noch hin­zu: „Eine ganz neue Form der Bür­ger­be­tei­li­gung in Bad Staf­fel­stein für die Gestal­tung unse­rer öffent­li­chen Räu­me, wel­che auch noch durch zwei Ver­ei­ne und aus dem Ehren­amt unter­stützt wird.“

„Die Hoch­schu­le Coburg wird sich, mit Stu­die­ren­den aus der Fakul­tät Design, in einem wei­te­ren Wett­be­werb an der Gestal­tung und den Umset­zungs­ideen im Som­mer-Seme­ster 2023 betei­li­gen,“ erfuhr Micha­el Böhm kurz vor der offi­zi­el­len Vor­stel­lung des Wett­be­wer­bes. „Ein Künst­ler steckt in jedem von uns,“ meint Her­mann Hacker und hofft, dass sich vie­le Bür­ge­rin­nen, Bür­ger – aber auch Schu­len und Kin­der­gär­ten mit ihren Ideen an die­sem Wett­be­werb betei­li­gen werden.