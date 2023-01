In der 5. Kalen­der­wo­che 2023 fin­det am Land­ge­richt Bam­berg fol­gen­de (erst­in­stanz­li­che) Haupt­ver­hand­lung in Straf­sa­chen statt: Das Straf­ver­fah­ren gegen den 43-jäh­ri­gen B. wegen schwe­rem sexu­el­len Miss­brauch von Kin­dern in Tat­ein­heit mit Ver­ge­wal­ti­gung und wei­te­ren Delik­ten am 01.02.2023, 09:00 Uhr, vor der 2. Jugend­kam­mer (Az. 62 KLs 1105 Js 15181/22 jug).

Dem Ange­klag­ten liegt zur Last, im Zeit­raum von Ende 2020 bis kurz vor dem 19.06.2022 in ins­ge­samt 6 Fäl­len gegen­über einer Toch­ter sei­ner ehe­ma­li­gen Lebens­ge­fähr­tin sexu­ell über­grif­fig gewor­den zu sein. Im Zeit­punkt der dem Ange­klag­ten jeweils zur Last geleg­ten Taten war die Geschä­dig­te 13 bzw. 14 Jah­re alt. So soll der Ange­klag­te zum Teil mit ver­ba­ler, zum Teil aber auch mit kör­per­li­cher Gewalt sexu­el­le Hand­lun­gen von der Geschä­dig­ten erzwun­gen bzw. sexu­el­le Hand­lun­gen an der Geschä­dig­ten vor­ge­nom­men haben, wobei er in zwei Fäl­len auch mit sei­nem eri­gier­ten Penis in die Geschä­dig­te ein­ge­drun­gen sein soll. Hier­bei soll es in einem Fall auch zu einer Fes­se­lung der Arme der Geschä­dig­ten mit einem Spring­seil gekom­men sein.

Zudem wird dem Ange­klag­ten zur Last gelegt, auf sei­nem PC min­de­stens 2 Bild­da­tei­en mit kin­der­por­no­gra­phi­schem Inhalt beses­sen zu haben.

Fort­set­zungs­ter­mi­ne: 02.02.2023, 03.02.2023, jeweils 09:00 Uhr