Tiefenellern: Der Kulturherbst Ellertal startet mit Annette von Bamberg und Constanze Lindner am 28. und 29. Januar 2023

Kul­tur­herbst in Tiefenellern

Kaba­ret­ti­sti­scher Doppel-Wumms

Mit einem kaba­ret­ti­sti­schen, dazu weib­li­chen Dop­pel-Wumms war­tet die SPD im Rah­men des „Kul­tur­herbst Eller­tal“ am kom­men­den Wochen­en­de auf. Mit einer wil­den Mischung aus explo­die­ren­den und treff­si­che­ren Humor will Annet­te von Bam­berg mit ihrem neu­en Solo-Pro­gramm „Über 50 geht´s hei­ter wei­ter – jeden­falls für Frau­en!“ bewei­sen, dass sie ein ech­tes Bio-Pro­dukt mit nach­hal­ti­gen Poin­ten ist (Sams­tag, 28. Janu­ar 2023, Braue­rei Hönig, Tie­fen­el­lern, 20.00 Uhr).

Und nach vie­len durch­ge­mach­ten Näch­ten wird Con­stan­ze Lind­ner am glei­chen Ort und zur glei­chen Uhr­zeit, aller­dings am Sonn­tag, 29. Janu­ar 2023) als „Miss Ver­ständ­nis“ dem Publi­kum erzäh­len, was in ihrem Leben falsch ver­stan­den wur­de und wer­den muss – näm­lich nichts!

Tickets für bei­de Ver­an­stal­tun­gen gibt es noch unter www​.ok​-ticket​.de oder an der Abendkasse.