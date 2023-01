Die näch­ste Wahl, die baye­ri­sche Land­tags- und Bezirks­tags­wahl, fin­det am 08.10.2023 statt: Das Wahl­amt der Stadt Forch­heim weist dar­auf hin, dass die Durch­füh­rung von Wah­len eine auf­wän­di­ge und kosten- bzw. per­so­nal­in­ten­si­ve Groß­or­ga­ni­sa­ti­on bedeu­tet. Allein in der Stadt Forch­heim wer­den pro Wahl­tag ca. 270 wahl­be­rech­tig­te Helfer*innen benö­tigt. Selbst­ver­ständ­lich wird bei Wah­len das gesam­te Ver­wal­tungs­per­so­nal der Stadt Forch­heim zum Wahl­dienst her­an­ge­zo­gen – die­se Per­so­nen­zahl reicht jedoch nicht aus, um alle Wahl­lo­ka­le in Forch­heim aus­rei­chend zu besetzen.

Des­halb ruft Ober­bür­ger­mei­ster Dr. Uwe Kirsch­stein die Bür­ger­schaft der Stadt Forch­heim zur Mit­hil­fe auf: